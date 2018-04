IU pide que el callejero cumpla con la Ley de Memoria Democrática

David Bazuelo, portavoz de IU Baena, ha presentado las ocho mociones que han registrado «en tiempo y forma» en el Ayuntamiento para su debate en el próximo pleno del día 26 relacionadas con la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Bazuelo explicó ayer que la aplicación de la ley preveía un plazo para realizar los cambios necesarios como el nombre de las calles. Sin embargo, «hemos superado el año y la norma comprende sanciones por no cumplir la ley y podrían perderse ayudas económicas». Para evitar esto han presentado estas mociones, «porque no pretendemos imponer ningún nombre sino que buscamos el debate y el consenso». Añade que son ocho calles que incumplen la ley en base a los informes técnicos. Quiso aclarar que hay dos debates, «la aplicación de la ley y las propuestas de nombre y queremos que no se mezclen los debates y se analicen una a una y que puedan el resto de grupos proponer nombres». Los cambios que propone son: Magistrado Eguilaz por Manuel de la Torre; Magistrado Alarcón por Paqui Bernal y Paco Ruiz; Capitán Montes Roldán por Concha Caballero; Nicolás Alcalá por Club Junip; Rodrigo Cubero por Aceituneros; Mario Cubillo por 8 de Marzo; General Morales por 4 de Diciembre, y Sargento Domingo Argudo por Primero de Mayo.