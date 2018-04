La investigación descarta que un tercero participara en las muertes

El juez del juzgado de primera instancia e instrucción de Priego ha decretado el secreto del sumario en la investigación que se sigue tras la aparición, el pasado domingo, de dos hombres muertos en el interior de un coche en un garaje de Priego. No obstante, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, informó ayer de que los investigadores descartan, en principio, la intervención de una tercera persona en el suceso, ya que la puerta del garaje se encontraba cerrada con llave por dentro, e informó de que este tenía la luz encendida. También creen los agentes que una pelea entre ambos, que mantenían o habían mantenido hasta hace poco algún tipo de relación, pudo ser el origen del fatal desenlace.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJA), el informe preliminar de la autopsia practicada en la mañana de ayer a los dos cadáveres en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba confirma la identidad de los dos fallecidos -José Luis García Burgos, de 43 años, y Juan Alberto Ruiz, de 24- y apunta que la causa de ambas muertes fue un shock hemorrágico secundario por heridas de arma blanca. Todo indica que el arma que se empleó fue la que los investigadores hallaron en el lugar de los hechos. Sobre este punto, Antonio Sanz precisó que se trabaja con varias hipótesis, aunque según ha podido saber este periódico la que cobra más fuerza conforme avanza la investigación es la de la pelea entre los dos.

A ambos se les perdió la pista el pasado jueves y el hecho de no presentarse a trabajar uno de ellos el pasado viernes disparó las alarmas. La familia del joven lucentino denunció su desaparición el mismo viernes y lanzó un mensaje pidiendo ayuda a través de las redes sociales. Lo mismo hizo la familia del prieguense, pero no fue hasta el mediodía del domingo cuando un familiar de este acudió al garaje, muy cercano a su vivienda, y al no poder abrirlo decidió llamar a la Guardia Civil. Varios agentes se trasladaron hasta el lugar y forzaron la puerta de la cochera, en cuyo interior hallaron el coche del mayor, un Volkswagen Golf, con los dos cadáveres en su interior. Inmediatamente se acordonó la zona y se inició la investigación, que se prolongó durante toda la jornada del domingo y continuó ayer en el interior del garaje.

El suceso mantiene en una profunda conmoción tanto a Priego como a Lucena, donde los dos fallecidos recibieron ayer tarde sepultura. Numerosos amigos y familiares acompañaron a los padres y a los dos hermanos de Juan Alberto Ruiz en el funeral celebrado en la parroquia de la Sagrada Familia de Lucena.

En Priego, el sepelio tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde se dio cita un importante número de vecinos que trasladaron sus condolencias a la madre, a los cuatro hermanos y a los familiares de la víctima, que seguían sin asimilar lo sucedido.

La noticia fue seguida ayer de cerca por las principales cadenas de televisión nacionales, que desde primeras horas de la mañana desplazaron hasta la localidad varias unidades móviles, siendo continuas las conexiones en directo desde las inmediaciones de la cochera en la que se encontraron los dos cadáveres. Ante esto, la asociación Adriano Antinoo ha pedido prudencia «para que no se aventuren hipótesis que pueden generar discursos homófobos».