Un informe municipal recomienda el realojo de medio centenar de ancianos de una residencia de Lucena

Un informe emitido por técnicos del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba) establece que, dadas las "condiciones actuales" del edificio que acoge la residencia de ancianos Nueva Aurora, "se encuentran comprometidas la seguridad y salubridad de las personas alojadas en el mismo", por lo que se recomienda "proceder, en el menor plazo posible, al realojo" del casi medio centenar de mayores residentes en el inmueble, según informa Europa Press..

Así lo afirman los técnicos firmantes del citado informe, al que ha accedido Europa Press, y en el que se señala que, "al margen que el uso o actividad implantado" en dicha residencia privada, "no cuenta con las debidas autorizaciones para su establecimiento, se considera que, si bien no se aprecian indicios que aparenten ruina física inminente del inmueble, el mismo no reúne condiciones de seguridad y salubridad mínimas para el establecimiento de dicho uso".

Junto a ello, en el informe municipal, emitido al interesarse por este asunto la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, tras quejas presentadas por familiares de residentes, también se indica que, "si bien el riesgo de incendio y peligro para las personas puede estar presente en todo el inmueble, dicho riesgo se acrecienta cuando las instalaciones del mismo son deficientes y el inmueble no reúne condiciones mínimas de seguridad de los ocupantes frente a dicho riesgo, máxime cuando los ocupantes son dependientes físicos, en mayor o menor medida".

De igual forma, según el informe del Consistorio lucentino, "no está garantizada la seguridad de los forjados de planta, ni la seguridad y estanqueidad de la cubierta", como "tampoco queda garantizada la seguridad de utilización y accesibilidad, ni las debidas condiciones deventilación".

Así, en opinión de los técnicos que suscriben el informe, "el inmueble no es apto, en sus condiciones actuales, para albergar el uso al que se destina, requiriendo de una rehabilitación integral para adaptarse a dicho uso".

Por ello, consideran, "salvo opinión técnica mejor fundada, que en dichas condiciones actuales se encuentran comprometidas la seguridad y salubridad de las personas alojadas" en el edificio, "en especial las ubicadas en planta segunda, dado el mayor grado de dependencia física delas mismas".

"En tales circunstancias --concluye el informe-- se considera necesario proceder, en el menor plazo posible, al realojo de los mayores", un total de 44, en un "inmueble apto para la debida asistencia de los mismos y que reúna las debidas condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad".

En cualquier caso, la propiedad de la residencia, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación, ya ha elaborado un proyecto de reforma y adecuación del edificio.

Entre tanto, fuentes de la Junta de Andalucía han asegurado a Europa Press que, desde la Administración autonómica se "vela porque se cumplan los requisitos para el bienestar de los usuarios" de la residencia y, "para ello, se realiza una actividad inspectora de calidad", no queriendo opinar las mimas fuentes sobre el informe municipal, dado que aún no tienen conocimiento del mismo.