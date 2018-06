El horno romano no paralizará la obra de la variante A-331 a Rute

El delegado provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco Alcalde, informó ayer de que el horno romano aparecido en las obras de la Variante A-331, que unirá la rotonda de acceso desde Cabra de la Autovía de Olivar con la carretera de Rute, no supondrá la paralización de los trabajos, «porque existe suficiente tajo de obra». Alcalde explicó que «hace unas semanas se realizo una visita de inspección en la que se comprobó una estructura que se ordenó excavar», y que el pasado 7 de junio visitaron de nuevo la excavación y se pudo apreciar que «se trata de un horno, posiblemente romano, de planta cuadrada, por lo que podría servir para cocer ladrillos o tejas». Al no haber concluido la excavación, señaló Alcalde, «todavía no se sabe bien la época exacta de datación aunque se visualiza el horno y la parrilla, y se observa que no existen más restos en el entorno de la zona afectada por la obra».

Al tratarse de un yacimiento no inventariado, se procedió a prescribir una actividad arqueológica de movimiento de tierras, consistente en que durante estos movimientos, tiene que estar presente un arqueólogo a pie de obra, y si detecta algún indicio arqueológico, tiene que excavarlo para ver de qué se trata.

El delegado de Cultura informó, además, de que «ahora mismo se está procediendo a estudiar el terreno y cuando el arqueólogo acabe de controlar todos los movimientos de tierras tendrá que elaborar una memoria de resultados y una propuesta de actuación, para que la delegación resuelva al respecto». Las posibilidades serían, según Alcalde, «conservarlo in situ, en el mismo lugar que está ahora, una posibilidad que habrá que estudiar con el proyecto de ejecución de la carretera y calibrar las distintas alternativas, o desmontar el horno y colocarlo en otro lugar».