Firmado el convenio del campo para cuatro años

Organizaciones agrarias (Asaja y COAG) y sindicatos (UGT y CCOO) firmaron ayer el convenio del campo para los próximos cuatro años, tras el preacuerdo que alcanzaron el 23 de junio. El nuevo marco colectivo fija una subida salarial en este periodo del 5,3% al contemplarse un aumento del del 1% para el 2017; un 1,4% para el año 2018; el 1,4% para el 2019 y un 1,5% para el 2020. El nuevo convenio mantiene las horas de trabajo del anterior marco colectivo, estando los 15 minutos de descanso a cargo del trabajador. Asimismo, se establece un aumento del valor de las horas extraordinarias del 40% y se mantiene el mismo número de días de vacaciones anuales del convenio de 2013-2016, debiéndose garantizar 26 días laborables.

En el texto rubricado ayer se recoge que los trabajadores fijos discontinuos tendrán días de vacaciones, atendiendo a los días de trabajo, y se establece que los trabajadores eventuales serán beneficiarios de la baja por incapacidad temporal cuando el accidente laboral sea grave. No hay cambios en el plus de antigüedad y de distancia, ni en las condiciones en los tratamientos de fitosanitarios y el plus de maquinaria. En una nota de prensa, sindicatos y patronal destacaron «el esfuerzo llevado a cabo por ambas partes para conseguir un convenio positivo y adaptado a la realidad del sector».

El convenio del campo afecta a la actividad laboral de 70.000 trabajadores de la provincia y a unas 7.000 explotaciones agrarias. Así, se regularán las condiciones de trabajo de explotaciones agrícolas, forestales y ganaderas, así como el manipulado, envasado, empaquetado, comercialización y recolección de productos hortofrutícolas. También incluye los cultivos bajo abrigo, jardinería, producción ganadera, incluida la avícola, apícola, la captación y la distribución de aguas para riegos.