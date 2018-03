Finca La Torre hojiblanca obtiene el máximo galardón de Ecotrama 2018

El aceite malagueño Finca La Torre hojiblanca obtuvo ayer el máximo galardón del Premio Internacional de Aceite Ecológico que desde hace 17 años organizan Ecovalia y la Diputación de Córdoba. Además, recibió la mención especial al mejor frutado verde. Los catadores de Ecotrama describieron al aceite de «frutado intenso, verde, que recuerda a la hierba, a la tomatera, a la almendra; aroma a plátano, frutal y vegetal; picor y amargor medio, balanceado». En la categoría de frutado maduro, la mayor puntuación fue para el albaceteño Camino de Aníbal. El nivel de las muestras, según los propios catadores -algunos de ellos procedentes de otros países, como Argentina y Japón-, fue excepcional.

La cata de la 17ª edición del concurso Ecotrama se celebró en la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Baena. En ella participaron 14 catadores de prestigio internacional que, bajo la dirección técnica de José María Penco, cataron las muestras de aceite ecológico, en torno a 80, recibidas de tres países -España, Italia y Portugal- y nueve comunidades autónomas. Penco destacó del jurado que son «los mejores». De los 14 miembros, nueve son jefes de panel, «es decir, estamos en un concurso y vale lo que vale su jurado y es el mejor de todos los posibles».

También destacó la excepcional calidad de los participantes y explicó que los aceites de oliva virgen extra ecológicos «están ocupando ya los primeros puestos» en los concursos de aceite en general, así es que «aquí, que nos centramos sólo en los ecológicos, no me cabe duda de que están los mejores aceites del mundo». El director del concurso añadió que, además de ser pionero en su sector a nivel nacional, no hay la menor duda de que Ecotrama «es uno de los dos concursos de aceite de oliva ecológico más importantes del mundo», por lo que hoy «Baena es capital de la calidad y de la producción ecológica».

En total, en esta edición se han concedido 39 medallas de oro y 11 medallas de plata.

El presidente de Ecovalia, Álvaro Barrera, explicó que Ecotrama ha batido récords este año en cuanto a participación, «probablemente por la labor de difusión que desde Ecovalia hemos realizado en foros nacionales e internacionales, como la feria Biofach». Barrera señaló que todos los aceites que han salido premiados este año «nos acompañarán a lo largo de 2018 en todos los eventos en los que tomemos partido y tenga cabida la promoción de aceite de oliva virgen extra ecológico». Barrera recordó que actualmente los aceites ecológicos compiten a nivel mundial con los convencionales sin ningún problema.

Por su parte, el alcalde de Baena, Jesús Rojano, afirmó que con este concurso internacional la localidad se convierte «en el centro de atención del aceite de oliva virgen extra ecológico». Consideró que este tipo de certámenes ofrece a las almazaras ecológicas «una merecida recompensa por el esfuerzo que hacen para obtener aceites de máxima calidad», para que también sirva de reclamo dentro del mercado internacional con respecto al consumo y la adquisición de ese aceite.

El concurso cuenta con el patrocinio de Seipasa, empresa dedicada a la investigación, desarrollo y fabricación de productos naturales para la agricultura, y la colaboración de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, la Asociación Española de Municipios del Olivo y el Ayuntamiento de Baena.

Ecotrama concede las medallas de oro a los aceites que superen los 75 puntos y las medallas de plata a los que oscilen entre 70 y 75 puntos. Además, el Premio Especial Diputación de Córdoba ase concede al aceite que consiga la mayor puntuación.