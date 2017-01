El equipo de gobierno mantiene la Gran Huevada en la víspera de San Isidro Labrador

El alcalde de Villafranca, Francisco Palomares, ha dado una rueda de prensa para informar de que el equipo de gobierno ha reconsiderado la postura de mantener la Gran Huevada el 14 de mayo, “para no crear crispación en Villafranca, llevando a que la postura de celebrarla en la víspera a la romería, y vamos a esperar a que lleguen las firmas que se están recogiendo en los diferentes establecimientos, y si no llegan al Ayuntamiento o si no se consigue el mínimo del 10% del censo electoral, el Ayuntamiento, de oficio, va a promover una consulta popular entre los ciudadanos decidan si quieren cambiar la Gran Huevada de fecha”, dijo.

La polémica surgió a raíz de que el equipo de gobierno adelantara en pleno la Gran Huevada al sábado anterior a la fiesta principal, la romería en honor de San Isidro Labrador, diciendo que “quizás no la supimos explicar bien, pero la intención del equipo de gobierno es que no fue una decisión fácil ni improvisada, y lo hacemos porque la Gran Huevada es una fiesta singular a la que se le puede sacar mucho provecho a nivel económico, por lo que la intención es montar actividades desde el 1 de mayo, completando con actividades en la calle Alcolea y Plaza de Andalucía, haciendo una gran Huevada infantil, y la víspera de la romería hacer una gran verbena como siempre ha sucedido, algo que no se puede hacer si la Gran Huevada no se hace el sábado antes de la romería”.

Añade que “es más fácil para el equipo de gobierno celebrarlo un día entre semana, porque con mucha más gente supone un montaje mucho más complejo, así como la gestión con las diferentes administraciones y la seguridad, etcétera, además de un mayor presupuesto, pero ese esfuerzo que hacemos tiene que repercutir en los comercios de nuestro pueblo”. El regidor añadió que “estamos creando sinergias para todos los vecinos”. Ha añadido que “ha habido un interés de politizar este tema tan importante para nuestro municipio”.

Otro de los temas que han prevalecido en este cambio es el realce de las fiestas religiosas, “con lo que colaboraría el Ayuntamiento aún más”. Además no se solaparían muchos de los actos litúrgicos con esta actividad, “y desde hace años todos los villafranqueños estamos notando que no aprovechamos al máximo nuestra Huevada y la romería al estar los dos días juntos, ya que unos van a arreglar sus carrozas y hay que recogerse antes para ir a la romería, con los problemas de seguridad que se produce al día siguiente, ganando mucho en este aspecto”.

Respecto a la hermandad de San Isidro dijo que “no ha tenido nada que ver en la decisión que se ha tomado por parte del equipo de gobierno, ya que la Gran Huevada la financia el Ayuntamiento junto con otras administraciones”. También pidió el apoyo a este colectivo, “para que salga lo mejor que pueda y tenga la mayor