Durán anima a participar en las primarias socialistas

Fuente Palmera ha sido el escenario elegido para la presentación del grupo de apoyo de la Vega del Guadalquivir a la candidatura de Susana Díaz a las primarias socialistas. Al acto han acudido un centenar de militantes y simpatizantes del PSOE, entre ellos, numerosos cargos públicos de la comarca y a nivel provincial y regional, como la delegada del Gobierno Andaluz en Córdoba, Rafi Crespín, y el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán.

Los miembros de la plataforma califican a Díaz como «la persona más capacitada para manejar el rumbo del PSOE, primero, y de España, después». Juan Pablo Durán ha pedido un esfuerzo a las agrupaciones locales para que en estos días animen a los militantes a votar y hacerlos partícipes del proceso de primarias, «que nadie diga que no estaba informado». Durán señaló que «vivimos un momento preocupante porque después de ocho años de crisis las familias no terminan de encontrar su camino y vemos que nuestros hijos no tienen expectativas de futuro. El PP no tiene alternativa, por lo que creemos que es el momento de Susana Díaz».