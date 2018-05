Dolores Amo dice que las oposiciones de bomberos tuvieron «todas las garantías»

La vicepresidenta del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Dolores Amo, compareció ayer ante el pleno de la Diputación de Córdoba para aclarar las presuntas irregularidades de las oposiciones a bombero, convocadas para cubrir 54 plazas, que están siendo investigadas en el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba. Dolores Amo, que compareció a petición del PP, afirmó que tiene «el convencimiento» de que el proceso selectivo contó con «todas las garantías legales» y que respetó los principios de igualdad, mérito y capacidad. Sostuvo, además, que el caso empieza a «desmontarse», remitiéndose en varias ocasiones a la sentencia del Contencioso-Administrativo, que ha archivado esta semana las denuncias de dos aspirantes opositores. La vicepresidenta leyó en varias ocasiones este fallo que concluye que «nada se puede reprochar al tribunal, asesores o colaboradores, no apreciándose error o arbitrariedad en el proceso de selección».

La causa que sí continúa abierta es la de la vía penal, como se apresuró en recordarle a Amo el portavoz del PP, Andrés Lorite: «No le acusa el PP. Su imputación la ha hecho un magistrado juez de lo Penal», le espetó. En ese auto judicial se imputa, además de a la vicepresidenta del Consorcio, a los miembros del tribunal opositor, al gerente, a un responsable sindical y al alcalde de Priego, y se investiga si se amañaron las pruebas cometiéndose delitos de prevaricación, revelación de secreto y tráfico de influencias. El diputado popular José Ramón Valdivia recordó, a este tenor, «la extrema gravedad» de los delitos que se investigan.

Por su parte, Dolores Amo declaró haberse enterado de todo por la prensa y negó las circunstancias reflejadas en el auto del juez Rodríguez Lainz, como la supuesta organización de cursos específicos para que los interinos aprobaran el examen, reuniones celebradas presuntamente con este colectivo para organizar las pruebas --«ni he convocado, ni he sido convocada a reunión alguna»--, o señales pactadas (como tocarse una oreja o escribir a lápiz) que, según los denunciantes, había que hacer para ser identificados y favorecidos por los miembros del tribunal. «¿Se imaginan de verdad a los miembros del tribunal borrando respuestas de examen?», preguntó Amo.

RESPUESTAS A 21 PREGUNTAS // La compareciente respondió un total de 21 preguntas que había planteado el PP, divididas en tres bloques: sobre las funciones de la dirección política del Consorcio Provincial de Bomberos; sobre cuestiones relacionadas con el proceso selectivo, y un tercer bloque de preguntas sobre por qué la Diputación no se ha personado en esta causa penal.

El portavoz del PP, Andrés Lorite, defendió la necesidad de pedir esta comparecencia en aras de la transparencia democrática, y negó que su formación haya acusado a nadie: «La única pretensión que tenemos es pedir información para la sociedad en general, que tiene derecho a ser informada de la gestión pública».

El resto de grupos con presencia en el pleno de la Diputación valoraron positivamente el hecho de celebrar la comparecencia y afearon al PP no haber querido que la petición de la misma se hiciera de manera conjunta. Así, el portavoz de IU, Francisco Ángel Sánchez, acusó a Lorite de querer buscar un minuto de gloria y afirmó que el PP no tiene «ni credibilidad ni legitimidad» para hablar de corrupción. El portavoz de C’s, José Luis Vilches, recordó la presunción de inocencia en todo proceso judicial y deseó que cuanto antes se conozca el fallo; mientras que Mari Ángeles Aguilera, de Ganemos Córdoba, aludió al auto del juzgado número 4 de lo Penal para decir que los hechos que relata «sonrojan y justifican la comparecencia» de Amo.

Tanto la portavoz del PSOE, Ana María Carrillo, como el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, redundaron en el daño que se les está haciendo a la honorabilidad de los funcionarios y miembros del tribunal, y recordaron que quienes acusan son «opositores interinos que no lograron superar la selección». Ruiz preguntó además al PP, que se ha personado como acusación particular en la causa penal, que «hasta cuándo van a seguir acusando a los trabajadores de la Diputación» y acusó a los populares de estar «enfangando» la vida política. Justificó que la Diputación se haya personado en la causa de lo Contencioso y no en lo Penal, y exigió al PP respeto al proceso y a la justicia: «No quieran acusar de antemano de algo que está en proceso judicial», les espetó.