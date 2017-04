Díaz tacha los PGE de "escándalo" y "atropello" en su visita a Peñarroya

Sra. Diaz de “escandalo” y “atropello”, son los 35 años que estamos aguantando los andaluces con gobiernos socialistas inútiles que han llevado a esta region a la ultima en todo menos en corrupción. Porque no dan ustedes las cantidades de inversion por cada ciudad andaluza en sus presupuestos, claro cuanto menos se sepa mejor, asi no se llega al ridiculo, porque cuando han estado en el gobierno central los socialistas andaluces nunca le he visto quejarse, solo cuando esta en la oposición, venga que ya conocemos a todos y sabemos lo que haceis, por cierto ya solo os votan en esta region, en el resto de España sois residuales, porque los españoles han visto como dejais el pais cada vez que llegais al poder. Le echa la culpa de los recortes de sanidad y educación a otros cuando son ustedes quienes tienen las competencias, lo que tiene que hacer es quitar a esos mas de 40,000 empleos de empresas publicas paralelas que se llevan al año una millonada y lo unico que sirven es para colocar a sus estomagos agradecidos, y habria dinero para las necesidades de todos los andaluces. Por cierto llevo conociendo mas de 70 años el estado de Ronda del Marrubial, creo que 35 años son competencia de esa Junta, porque no lo habeis arreglado ya, no teneis vergüenza, si esa calle estuviera en otra ciudad hace muchos años que se hubiera arreglado, teneis Cordoba abandonada completamente. Sigan votando