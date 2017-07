Denuncia la desaparición de la unidad que debía operar a su hijo

El hijo de Inmaculada Tellado, de 3 años y medio, está pendiente de ser operado en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Pero la dimisión en bloque hace unos días, por un conflicto interno, del equipo de médicos que debía haber llevado a cabo esta intervención en el hospital sevillano, ha dejado en una situación de «desamparo» a esta madre, que reside en Lucena, y a otras familias en similares circunstancias, ya que el Virgen del Rocío es el único hospital que realiza estas operaciones en Andalucía, y por eso su hijo fue derivado allí, asegura ella. En España, solo el Virgen del Rocío y otros dos hospitales de Madrid y Barcelona, abordan estos casos en niños. Inmaculada Tellado explicó que su hijo presenta una anomalía congénita en la columna, una hemivértebra, que debía operarse en un plazo de 6 meses porque la curvatura de la espalda ya es de 40 grados. «Por eso, la preanestesia estaba prevista para septiembre. Mi pequeño fue tratado por el equipo de columna del hospital Reina Sofía, pero al no contar el centro cordobés con la especialidad de infantil, pedimos la derivación al Virgen del Rocío, a la única unidad andaluza referente de columna infantil, liderada por el doctor David M. Farrington, vicepresidente de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica», señaló Tellado. «Con la dimisión del doctor Farrington y otros tres traumatólogos de la sección de Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil del Virgen del Rocío entiendo que desaparece una cualificada unidad, por lo que estamos en una situación de incertidumbre. Me pregunto por qué el sistema sanitario público andaluz no protege a grandes profesionales, que han conseguido avances pioneros a nivel mundial, en concreto sobre la escoliosis, mermando así la calidad de su asistencia», añadió esta madre.

RESPUESTA / Por su parte, fuentes del hospital Virgen del Rocío indicaron que la unidad no va a desaparecer sino que se está reestructurando, por lo que «la asistencia está garantizada». Este hospital destacó que esta familia de Lucena ha sido citada para el próximo lunes, para que el director de esta unidad les informe de cómo abordar su caso con el nuevo equipo médico. Además, el Virgen del Rocío recalcó que todos los pacientes van a tener «un profesional de referencia, capacitado para ofrecer todas las técnicas quirúrgicas incluidas en la cartera de servicios» y añadió que «se revisarán las historias clínicas de todos los menores».