Cruz Roja Juventud impulsa en Córdoba una campaña de prevención del acoso escolar

Cruz Roja Juventud va a poner en marcha durante los próximos días en Córdoba diversas acciones de prevención del acoso escolar, en el marco de la nueva campaña “El ciberbullying NO me gusta”. En concreto, será en Palma del Río, Rute, Puente Genil y Pozoblanco donde la asociación juvenil desarrollará diversas actividades orientadas a sensibilizar y apoyar a aquellas personas que sean conocedoras de casos de acoso escolar o ciberacoso, para que actúen y así eviten perpetuar esta situación que genera graves secuelas en quienes lo sufren, según informa Cruz Roja en un comunicado.

No en vano, el acoso escolar o bullying es una lacra social que, según datos de la ONU, sufren dos de cada 10 personas en el mundo. Además, según el Estudio sobre seguridad y privacidad en el uso de los servicios móviles por las personas menores españolas, elaborado por Inteco y Orange, cerca del 72% de las víctimas de ciberbullying lo sufre todos los días, hecho provocado por la accesibilidad de las personas jóvenes a las nuevas tecnologías.

Ante esto, Cruz Roja Juventud aboga por "erradicar esta vulneración de derechos y la violencia que supone el ciberbullying, y para ello es fundamental que la sociedad logre abandonar los prejuicios y estereotipos y que se fomente la igualdad, la paz y una educación basada en valores de convivencia, tolerancia y respeto".

Esos son los objetivos principales de los talleres de prevención de conductas violentas que cada año lleva a cabo en la provincia el voluntariado de Cruz Roja Juventud. En 2018, serán más de 600 los adolescentes cordobeses que tomarán parte en ellos, donde además del acoso escolar se trabajan otro tipo de comportamientos violentos, como la violencia de género, racismo y xenofobia o discriminación por orientación sexual.

El contenido de estas sesiones de sensibilización –financiadas por la Consejería de Igualdad y políticas Sociales- consta de charlas, dinámicas de grupo y juegos que los profesionales y el voluntariado de esta entidad desarrollan en diferentes institutos de Secundaria tanto de la capital como de la provincia para educar en valores y promover actitudes positivas.

“El voluntariado de Cruz Roja Juventud que realiza las sesiones de prevención de conductas violentas en centros educativos destaca que son muchas las situaciones de acoso en las que, por acción u omisión, participan personas que pueden hacer algo por evitarlo o por pararlo, pero no saben qué hacer o a quién pueden recurrir”, señala Carlos Cortés, Director de Cruz Roja Juventud.

En definitiva, con la campaña “El ciberbullying NO me gusta” se pretende sensibilizar a la juventud sobre el uso de los medios digitales para no ejercer acoso entre iguales, con la idea de incidir también en la capacidad que tiene las personas que están en el entorno para actuar y cambiar esta realidad.

Además, se trata de una iniciativa con la que se quiere animar a las personas a hacer un posicionamiento masivo en redes sociales para mostrar su rechazo a esta problemática. Para ello, se propone utilizar el hashtag #NoRTCiberbullying. También, a través de la campaña se difundirá el teléfono gratuito contra el acoso escolar del Ministerio de Educación 900 018 018.