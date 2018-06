El consejo de alcaldes aprueba una declaración de turismo responsable

El Consejo de Alcaldes de la Mancomunidad del Alto Guadalquivir ha aprobado una declaración por un turismo responsable y sostenible como paso clave en la ruta En clase turista responsable, que el Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá (CIC Batá) está impulsando gracias al proyecto de sensibilización denominado Ciudadanas/os Turistas Responsables. Esta intervención de educación para el desarrollo está financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid).

Con esta declaración, la Mancomunidad se alinea con las estrategias y los objetivos de organizaciones como Naciones Unidas, Organización Mundial del Turismo, Centro Español del Turismo Responsable, European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality, etc., que fomentan la protección del medio ambiente, la diversidad cultural, los derechos humanos y la equidad de género con el turismo responsable y sostenible.