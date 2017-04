Condenados a cárcel nueve vecinos de Puente Genil por agredir a cuatro guardias civiles

El Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha condenado a penas de entre siete y tres años de prisión a los nueve vecinos de la localidad cordobesa de Puente Genil, entre ellos cinco hombres y cuatro mujeres, acusados de delitos de atentado, cuatro delitos leves de lesiones y un delito de quebrantamiento de condena, tras supuestamente agredir a cuatro guardias civiles, según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

En una nota, la asociación detalla que los hechos ocurrieron el día 9 de marzo cuando los guardias civiles intentaban detener en la calle Bailén de Puente Genil a un individuo sobre el que pesaba una orden judicial de ingreso en prisión, el cual comenzó a propinar golpes y patadas a los agentes, mientras que otro de los acusados empujó a uno de los guardias contra una puerta de cristal para evitar que le pusiera los grilletes al requisitoriado y "le propinó un fuerte puñetazo en la cara a otro de ellos".

No obstante, los agentes continuaron intentando introducir al detenido en el vehículo policial, mientras "les daban patadas y puñetazos" y uno de los presuntos agresores gritaba "bajar, que se lo llevan, a esta gente hay que matarlos. Os vamos a matar, de aquí no salís vivos, salid, que se lo quieren llevar, echadnos una mano, que no se lo lleven".

Ante ello, bajaron de las viviendas entre 25 y 30 familiares y vecinos, presuntamente insultando, amenazando y agrediendo a los guardias civiles con "fuertes puñetazos y patadas, tirándolos al suelo y arrinconándolos contra la pared", hasta conseguir que huyera de los agentes el detenido.

Al día siguiente, durante un acto institucional el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, trasladaba a los agredidos su "solidaridad y apoyo", a lo que AUGC añade que la asociación ha sido "la que realmente ha estado desde el primer momento junto a los guardias civiles, facilitándoles el asesoramiento y la representación se sus servicios jurídicos".

Por tanto, AUGC valora la sentencia que ha dictado el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba, que también pide indemnizar a uno de los agentes por las lesiones sufridas, quedando pendientes las acciones civiles de los otros tres agredidos, porque aún se encuentran en periodo de recuperación.

LA SITUACIÓN DE PUENTE GENIL

Mientras, la asociación destaca que lleva "años denunciando que Puente Genil es una de las localidades de esta provincia que registra más agresiones a guardias civiles, y reclamando que se adopten las medidas necesarias para atajar una situación tan preocupante, empezando por un incremento considerable de la plantilla y dotación de los medios materiales necesarios".

De este modo, subrayan que "no es sólo apoyo y solidaridad lo que los guardias civiles esperan del secretario de Estado de Seguridad, sino la mejora de sus condiciones laborales, pues de su departamento depende precisamente".