Un concejal del PSOE de La Rambla pide disculpas a una edil de IU por mandarla a su casa durante un Pleno

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba) Juan Manuel Pino ha pedido disculpas a la edil de Igualdad, Eva María Osuna (IU), por las "desafortunadas" palabras que le dirigió en el Pleno del Consistorio del pasado 28 de junio, donde le dijo que si veía que no podía realizar su trabajo, "antes de ponerte mal con nadie, dedícate a lo que te tienes que dedicar, que es tu casa".

Tras ello y en un comunicado, Pino ha señalado que no se explicó bien durante su intervención en el Pleno ya que lo que quiso decir "es que si no podía desempeñar su labor que la dejara, aunque reconozco que no lo expliqué bien y por eso le pido disculpas, tanto a la concejala como al resto de miembros de la Corporación que se pudieran sentir ofendidos".

El concejal socialista ha asegurado que en ningún momento tuvo intención de ofender a la edil de Igualdad ni, por supuesto, de menospreciar el trabajo doméstico, añadiendo que Pino "que es de ser humano el errar, pero también hay que reconocer los errores y rectificar asumiendo la responsabilidad y pedir disculpas cuando proceda".