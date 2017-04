Cientos de vecinos se manifiestan en contra de la moción de censura

Varios cientos de prieguenses, alrededor de medio millar según varias fuentes consultadas por Diario CÓRDOBA, se congregaron a primera hora de la tarde de ayer sábado en la céntrica plaza de la Constitución, para mostrar su más rotundo desacuerdo con la moción de censura que el viernes PSOE, PA y Participa presentaron contra la alcaldesa de la localidad, María Luisa Ceballos.

La convocatoria, efectuada por las redes sociales el viernes, fue secundada por numerosos militantes y simpatizantes del PP, así como por vecinos que, a viva voz, explicaban que no habían votado a Ceballos pero estaban en «desacuerdo» con lo ocurrido.

Pancartas con frases como «se gobierna por votación, no por un sillón» o «Priego está contigo, María Luisa», así como gritos de «no a la moción» y una constante pitada, fueron la tónica de esta concentración, que vivió uno de los momentos álgidos con la llegada de la propia Ceballos, recibida al grito de «alcaldesa, alcaldesa». La regidora, junto a sus compañeros del grupo municipal y la parlamentaria andaluza Rosario Alarcón, permaneció durante varios minutos en el acceso al Consistorio.

El portavoz del grupo municipal del PP, Juan Ramón Valdivia, calificó el acto de ayer como «una completa sorpresa, porque ha sido una respuesta espontánea de la ciudadanía de Priego». Indicó además lo excepcional del mismo, ya que como gráficamente añadió, «creo que en ningún lugar de España se ha puesto una moción de censura y la respuesta ciudadana haya sido una concentración al día siguiente, en la que, de manera voluntaria y libre la ciudadanía se muestre en contra de una moción de censura, a todas luces injusta, injustificada».

REDES SOCIALES // Y si la de ayer fue una respuesta masiva a pie de calle, con recogida de firmas completándose varios páginas de adhesiones en pocos minutos, el apoyo a María Luisa Ceballos en las redes sociales no le ha ido a la zaga, ya que desde que a mediodía del viernes se confirmara la presentación de la moción de censura las reacciones no se hicieron esperar. De hecho han sido numerosos los apoyos que la actual alcaldesa de Priego está recibiendo, tanto de sus compañeros de partido como de los vecinos y votantes de su formación.

Reacciones de apoyo que no cesan, como lo demuestran las más de mil firmas recogidas en internet, en una petición dirigida a PSOE, PA, y Participa Priego titulada No a la moción de censura a María Luisa Ceballos, en la que los firmantes expresan su deseo de no contar con un alcalde «diferente a María Luisa Ceballos». Entre los argumentos que recoge el texto se hace constar que Ceballos «renunció a compatibilizar el Senado con la Alcaldía en 2011 y a ser diputada nacional en 2016 para dedicarse exclusivamente a Priego», definiéndola como una persona «sencilla, humilde y que está con la gente», que junto a su equipo de gobierno, «ha sacado al Ayuntamiento de la banca rota, reduciendo en 6 años la deuda del de 22 a 10,6 millones de euros».

Igualmente, la citada carta de apoyo no pasa por alto que María Luisa Ceballos cuenta con el sueldo más bajo de los alcaldes de la democracia en Priego, recordando que en los pasados comicios municipales de mayo de 2015, el PP obtuvo el 43,06 % de los votos en las urnas, frente al 25,98 % del PSOE, el 17,22 % del PA y el 5,25% de Participa Priego, y que ganó en 25 de las 29 mesas electorales de Priego y sus aldeas.