CCOO denuncia el "pésimo estado" de los equipos del Consorcio de Bomberos

La Sección Sindical de CCOO en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba ha denunciado ante la Inspección de Trabajo el “pésimo” estado de los equipos de trabajo que se utilizan en los accidentes de tráfico.

El sindicato señala en su denuncia, según una nota enviada a este periódico, "que las herramientas de descarcelación, algunas con más de 14 años de antigüedad, llevan años sin ningún tipo de mantenimiento por parte del Consorcio. De hecho, las herramientas para corte y separación de las que disponen los parques de bomberos de la provincia no están preparadas para abordar vehículos modernos, ni siquiera, semi-nuevos".

Prueba de ello fue, según CCOO, lo ocurrido en el accidente registrado el pasado 15 de agosto en la A-318, en el que quedó atrapado un camionero. Al mismo acudieron bomberos del parque de Baena, pero al iniciar las labores de descarcelación comprobaron la ineficacia de las herramientas de las que disponían y tuvieron que avisar al parque de Lucena para que acudiera como apoyo y usar sus herramientas de corte.

En otro accidente ocurrido el día 14 de noviembre de 2016, efectivos del parque de Peñarroya asistieron a un accidente de tráfico en el cruce de Belmez a Hinojosa del Duque en el cual había un accidentado atrapado en estado gravísimo. Durante las maniobras de corte la cizalla de dicho parque no cortaba, se dispusieron a cortar el vehículo de nuevo y se partió la punta.

Otro accidente de una herramienta de descarcelación fue el 28 de noviembre de 2016 en el parque de Peñarroya, donde el mango de la herramienta se atascó y se le quedó un dedo atrapado en las cuchillas a un bombero que tuvo que asistir al centro de salud para ser atendido de las heridas.

Desde hace más de un año la Sección Sindical de CCOO en el Consorcio viene avisando, dicen, "de la ineficacia de las cizallas y separadores que poseen algunos parques de bomberos de la provincia". A ello se une que los parque de bomberos del Consorcio no disponen de tableros cortos para inmovilizar a los accidentados, puntales telescópicos para estabilizar los vuelcos ni tampoco material para tapar los cortes ni collarines adecuados.

Los bomberos quieren dar un servicio de calidad al ciudadano pero no cuentan con medios de adecuados y la inversión que se hace es insuficiente.

CCOO recuerda que está en juego la integridad de los intervinientes y la de los accidentados, por lo que insta a los responsables del Consorcio, "que hasta ahora no han hecho más que mirar para otro lado, a renovar los equipos de trabajo de manera urgente". De no ser así, el sindicato no descarta llevar a cabo movilizaciones para exigir la actualización de los equipos.