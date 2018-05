Cabra y Montilla recibirán 10 millones de euros de los fondos de la Edusi

Los ayuntamientos de Cabra y Montilla recibirán cinco millones de euros cada uno para cofinanciar los proyectos que presentaron a la tercera convocatoria de la Estrategia de Desarrollo urbano Sostenible (Edusi), en la que Andalucía recibirá 189,3 millones de euros -el 55% de los 353 millones repartidos en toda España-. Estos dos municipios han sido los únicos seleccionados en esta última remesa, a la que también concurrieron Puente Genil y Baena, cuyos proyectos han sido rechazados por no conseguir suficiente puntuación, si bien figuran en un listado de reserva que ayer publicó el BOE junto a la resolución de aprobados. Cabra y Montilla se suman así a Lucena, Palma y Priego, que los consiguieron en la segunda convocatoria, y a la capital, seleccionada en la primera.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, mostró ayer su satisfacción tras conocer la resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. El Ayuntamiento dispondrá para su proyecto Cabra + Ciudad de cinco millones de euros aportados por el Gobierno central con la Edusi y 1.250.000 euros de aportación municipal a través de los programas del Feder, en un proyecto que se desarrollará en varias anualidades hasta el 31 de diciembre del 2023.

Los proyectos se enmarcan en cuatro objetivos temáticos. Así, se contemplan acciones encaminadas a mejorar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para toda la población (600.000 euros); a favorecer el paso a una economía basada en el uso de energías bajas en carbono en todos los sectores (1.500.000 euros); la protección medioambiental (1.850.000 euros) y, por último, a la promoción de la inclusión social luchando contra la pobreza (2.300.000 euros). Las acciones concretas que se realicen con estos fondos europeos serán consensuadas y definidas con la participación y la opinión de todos los ciudadanos, tal y como se hizo para la redacción del proyecto que se ha presentado a las tres convocatorias de la Edusi, indicó el primer edil egabrense.

Por su parte, el Ayuntamiento de Montilla podrá destinar en los próximos años más de 6,2 millones de euros al desarrollo del proyecto Imagina Montilla. «Se trata de una muy buena noticia para Montilla, ya que hemos conseguido la financiación para seguir avanzando en el proyecto de ciudad que este equipo de gobierno puso en marcha en el 2015», reconoció el alcalde, Rafael Llamas.

El primer edil montillano hizo hincapié en la «trascendencia» de esta noticia, dado que únicamente los proyectos presentados por los ayuntamientos de Cabra y Montilla han sido finalmente seleccionados. «En total, vendrán a Montilla cinco millones de euros procedentes de fondos europeos, que se complementarán con una aportación de fondos municipales de 1,25 millones de euros», precisó el primer edil. En el mismo sentido se expresó la primera teniente de alcalde, Conchi Espejo, quien indicó que «esta estrategia va a ser un alivio que va a suponer un impulso para algunos proyectos que teníamos en mente y que, por problemas de financiación, no se podían abordar». Llamas anunció la constitución de una mesa de seguimiento formada por los grupos con representación en el Ayuntamiento y, también, por organizaciones y colectivos sociales.

El proyecto Imagina Montilla recoge actuaciones como la mejora de la movilidad, un modelo de ciudad más sostenible o la ampliación de espacios verdes, además de otras líneas que, si bien no son financiables dentro de la estrategia europea, sí eran puntuables para la baremación de los proyectos.

PP Y PSOE/ De otro lado, el vicesecretario de Política Territorial del PP de Córdoba, Andrés Lorite, lamentó que «la Diputación se haya quedado fuera de estas ayudas por la dejadez y pasividad del cogobierno provincial del PSOE e IU, que optó por no concurrir a las tres convocatorias». La portavoz del PSOE en la institución, Ana Carrillo, exigió al PP que «deje de mentir» y le recordó que «la Diputación por sí sola no podía optar, solo podía hacerlo si alguno de los municipios de más de 20.000 habitantes se lo solicitaba expresamente, algo que no ha ocurrido».