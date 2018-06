Autismo Córdoba pide un aula específica TEA en el colegio Nelson Mandela

La asociación Autismo Córdoba apoya a una familia de La Carlota, cuyo hijo con trastorno del espectro autista (TEA) se enfrenta a un cambio de colegio el curso próximo, al no estimar necesario la Delegación de Educación que se cree un aula específica TEA en el centro en el que se encuentra escolarizado el menor, para prestar atención educativa a éste y otros muchos posibles casos de alumnos que están siendo diagnosticados en esta localidad de este mismo trastorno. Este colectivo se suma a la petición de esta familia y reclama que se cree esta aula específica.

El presidente de Autismo Córdoba, Miguel Ángel López, indica que este problema, y otros que surgen con cada vez más frecuencia en cada nuevo curso escolar, radica en la falta de medios para atender a los niños con trastorno del espectro autista y otras necesidades educativas especiales que están escolarizados, porque aunque la Delegación de Educación aumenta cada año dichos recursos, el incremento de diagnósticos hace necesario contar con más profesionales y con más medios específicos para su integración en igualdad con el resto de alumnado.

"En este caso concreto, hablamos de arrancar a un menor de su entorno educativo natural durante los tres últimos años, lo cual es perjudicial a cualquier niño y más aun a un niño con trastorno del espectro autista, que presentan más dificultades antes estos cambios si cabe", expone Miguel Ángel López.

Conchi Sierra, la madre de este pequeño de La Carlota, expone que su hijo Cristián acaba de terminar el ciclo de infantil y para el próximo curso pasaría de modalidad B (en aula ordinaria) a C (aula específica). Como en el colegio Nelson Mandela donde está escolarizado no hay aula específica, la Delegación de Educación deriva a su hijo al aula específica del colegio Carlos III de La Carlota, centro en el que no hay plaza para el hermano mayor de Cristián, por lo que se separaría a los hermanos y no podrían ir juntos al mismo colegio.

Esta madre, que cuenta con el apoyo de la comunidad educativa y padres del colegio Nelson Mandela, así como con el respaldo del alcalde de La Carlota, lamenta que por el simple hecho de no contratar a un profesor-a, que esté al frente del aula específica, no pueda existir este recurso en el colegio de su hijo, provocando así que su pequeño no pueda seguir en contacto con sus compañeros, con los que mantiene una excelente y positiva relación que le ha ayudado a avanzar mucho, y que tampoco pueda ir al mismo colegio que su hermano, lo que causa además un trastorno a la familia, al tenerlos en dos centros distintos.