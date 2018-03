Antonio Ruiz llama a los alcaldes a cumplir la ley de memoria histórica

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Qué es la memoria histórica y desde cuándo hay que tenerla en cuenta? Yo no he dado esa asignatura nunca por eso lo pregunto. Haya por los años sesenta tenía una asignatura que era Historia de España (desde la Prehistoria) y concordando siempre con la contemporaneidad de los demás estados/naciones del resto del mundo. A mí si es la memoria histórica del Sr. Zapatero me bajo en la próxima.