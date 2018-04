Amo hablará sobre las oposiciones de bomberos en el próximo pleno

La vicepresidenta del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Dolores Amo, comparecerá ante el Pleno de la Diputación de Córdoba el próximo mayo para aclarar las presuntas irregularidades de las oposiciones para cubrir 54 plazas de bombero-conductor, que están siendo investigadas en el juzgado de instrucción número 4 de Córdoba. El Pleno de la institución provincial acordó ayer por unanimidad de todos los grupos esta comparecencia de Amo, en una proposición presentada inicialmente por el PP, que luego no firmó otra presentada conjuntamente por todos los grupos políticos, lo que generó cierta polémica y «sorpresa» en la sesión. El grupo socialista en la Diputación envió tras el pleno una nota en la que criticó que el PP «haya coartado la posibilidad de que el resto de grupos políticos que componen la Corporación provincial puedan interpelar» a Dolores Amo.

El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, informó de la situación al final del pleno, a través de un informe de la Presidencia en el que explicó que ante la propuesta del PP de que Dolores Amo compareciera en el Pleno de la Diputación «le informé de que sería razonable que, por respeto a la Justicia, lo hiciera no antes de declarar ante el juez, pero finalmente vamos a votar a favor porque no hay nada que ocultar y queremos que se aclare». Ruiz inistió en que han remitido al juez ya toda la información solicitada, «en tiempo y forma», y mostró su apoyo «y total confianza» a la vicepresidenta y a los funcionarios que han participado en el tribunal de oposiciones. Al portavoz del PP, que fue muy beligerante al respecto planteándole más de una decena de preguntas sobre el caso en el apartado de ruegos y preguntas, le refirió que «corre uno el riesgo de pedir disculpas después si se pone toda la carne en el asador en este proceso previo». También le recordó al portavoz del PP, Andrés Lorite, que su grupo denunció al anterior presidente del Consorcio de Bomberos, Fernando Expósito, que en el 2017 fue absuelto de todos sus cargos, «y todavía no he escuchado pedirle perdón». Ruiz anunció que este próximo lunes ha convocado una reunión de la junta general del Consorcio.

Por su parte, Andrés Lorite, tras explicar que rechazaron que su moción fuese conjunta porque hasta ayer martes, con la excepción de Cs, que la apoyó desde el principio, ningún grupo les dio su respaldo, pidiendo además el PSOE que se retirase, le planteó al presidente una decena de preguntas, entre ellas si cree que se han garantizado los principios de igualdad, mérito y capacidad para los 1.200 aspirantes a las 54 plazas de bombero y si «sigue considerando que el contenido del auto es incierto».