El alcalde pide rapidez para actuar contra el cura de Espiel

EL regidor de Villanueva del Rey, Pedro Barba, matizó ayer la opinición vertida en su muro de Facebook con respecto al sacerdote acusado de una supuesta comisión de un delito de abusos sexuales a una niña de diez años, que colaboraba en la parroquia de Villanueva del Duque, como monaguilla.

Al conocer que el presunto autor de los hechos había sido trasladado a la parroquia de Espiel, Barba escribió en la mencionada red social, su opinión, incluyendo la frase: «por mi, castrado». Al percatarse de la desafortunada expresión, recogida en prensa, Pedro Barba reconoció que era «inadecuada».

El primer edil dijo ayer a este Diario que «en un principio, no me siento orgulloso de mis palabras, las dije en un momento de calentamiento personal, debido a que tengo una sensibilidad especial con respecto a ese problema».

Refiriéndose al cura, reconoce que «nosotros no tenemos que juzgarlo», pero solicita «a quien corresponda, sea el Obispado o la justicia, lo haga de forma rápida», y que «hasta que se demuestre su inocencia, sea apartado de sus funciones», añadiendo que «mi intención no ha sido hacer ninguna ofensa a la iglesia, ni a lo que ésta representa, porque no va conmigo, pero sí a los presuntos violadores, que es lo que quise expresar» y subrayando que «lo hice en mi muro personal», aunque reconoce que «no fue un comentario muy acertado, del que me di cuenta al momento».

El regidor –que tras la polémica ha recibido múltiples muestras de apoyo- también es consciente de que «la noticia, era la otra, no mis palabras, que se han utilizado para dañar lo que significo».

Con respecto a este asunto, también se ha pronunciado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez, solicitando que el sacerdote, para el que la Fiscalía Provincial de Córdoba pide seis años de prisión, sea «apartado», hasta que se instruya el caso. Sánchez manifestó que «espero que se vaya en la línea del papa Francisco en la materia que es como la planteada por la Junta, con tolerancia cero ante los abusos». La dirección provincial de IU en Córdoba ha calificado de «intolerable» que el cura haya sido nombrado párroco en Espiel.