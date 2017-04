Unas 300 personas reclaman el arreglo urgente de la Nacional 432

Alrededor de 300 personas participaron ayer en el corte de carretera de la N-432 a la altura de la entrada de Castro del Río, situada en el kilómetro 315 de la vía, para protestar por la ausencia en los Presupuestos Generales del Estado de alguna partida para el mantenimiento y conservación de la carretera que une Badajoz con Granada.

La protesta se escenificó en las inmediaciones de la localidad castreña durante una hora, en la que los asistentes reclamaron que durante el debate de los Presupuestos alguna enmienda haga realidad una importante cantidad para el mantenimiento y conservación de la vía y alguna partida para su conversión en autovía. Los vecinos, convocados por la plataforma local para la conversión de la Nacional 432 en autovía, mostraron en el asfalto y durante esa hora su deseo de que esta histórica reivindicación sea una realidad.

La Subdelegación del Gobierno autorizó el corte de la carretera solicitado por el alcalde de la localidad, José Luis Caravaca, y para ello dispuso un amplio dispositivo de control del tráfico. Cada 15 minutos, los manifestantes se retiraban durante un tiempo de cinco minutos para dejar expedito el paso de vehículos.

El regidor castreño recordó que fue en agosto del año pasado cuando se iniciaron los contactos entre las cuatro diputaciones afectadas por esta carretera (Badajoz, Córdoba, Jaén y Granada) para crear una plataforma que llevara a las instancias gubernamentales la reclamación de desdoble y su conversión en autovía.

«La realidad -dijo José Luis Caravaca- es que Córdoba está a la cola, tanto en inversiones autonómicas como desde la Administración central», a lo que añadió que «no se pelea por Córdoba, vamos a seguir aglutinando a la sociedad y espero que esta acción de Castro tenga el efecto dominó en otras poblaciones».

De este modo anunció el alcalde castreño que las próximas actuaciones continuarán con los cortes: «Lo más inmediato será seguir con esa línea, porque la gente quiere que se visualice en la calle con acciones contundentes y que se sientan identificados con sus políticos».

Junto a los miembros de la plataforma, participaron apoyando este corte la alcaldesa de Almodóvar del Río, Sierra Luque; el alcalde de Montemayor, Antonio García; el coordinador provincial de IU y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García; el diputado provincial y portavoz de esta formación en la Diputación, Francisco Sánchez, y el diputado en el Congreso por Unidos Podemos Miguel Ángel Bustamante.

El coordinador provincial de Izquierda Unida dijo que se sumaba a este acto ciudadano «porque es necesario explicar a la sociedad cordobesa que los Presupuestos Generales maltratan a la provincia de Córdoba por la ausencia de inversiones». Pedro García anunció un calendario de movilizaciones, además de la vía de enmiendas correspondientes «para levantar la voz y movilizarse y para que la ciudadanía sepa que en el Congreso día tras día queda Córdoba a la cola de las inversiones y a la cola de las desigualdades».

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos Miguel Angel Bustamente se comprometió a presentar, dentro de la enmienda a la totalidad que presentará su grupo, enmiendas que afectarán a diversas inversiones de la provincia de Córdoba, entre ellas las de una partida para la conservación y mantenimiento de la Nacional 432.

Por último, el alcalde, al finalizar el acto, agradeció los apoyos recibidos y dijo que espera «una respuesta concreta para mejorar una carretera que ofrece datos muy tristes que no se solventan colocando controles, que no es más que una labor recaudatoria». «Hemos agotado todas las vías a todos los niveles institucionales y estamos cansados e indignados porque no hay ninguna respuesta a la petición de la ciudadanía», concluyó Caravaca.