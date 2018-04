Viviendas turísticas y parcelaciones, al pleno

La junta de portavoces se reunió ayer para tratar el orden del día del pleno del martes y dejó en la mesa dos declaraciones institucionales después de que, una vez más, el desacuerdo entre los grupos por cuestiones procedimentales no lo permitiera.

Ganemos presentó ayer la moción que defenderá en el pleno para insistir en la implantación de una tasa turística y cinco medidas más relativas a políticas urbanísticas y turísticas. Rafael Blázquez, su portavoz, explicó ayer que todas estas medidas (revisión del PGOU, desarrollar un plan de turismo sostenible, poner en marcha la mesa del casco histórico o activar un plan para el rejuvenecimiento del centro) han sido acordadas hace meses con PSOE e IU, pero «no hay constancia» de que se haya empezado a trabajar en ellas. «Es ahora o nunca. Si no se hace, asumimos que no se hará en todo el mandato», anunció Blázquez. Además, reivindicó la necesidad de abordar el debate sobre la tasa turística para regular la proliferación de viviendas turísticas cuanto antes en el casco histórico, para que no ocurra como pasó en Lisboa «en apenas dos años», dijo ayer el portavoz de Ganemos.

El PP, por su parte, llevará al pleno una moción en apoyo de la labor de Córdoba Ecuestre en Caballerizas, al tiempo que pidió celeridad para que el Ayuntamiento llegue a un acuerdo con el Ministerio de Defensa, y una segunda moción en la que se pedirá que se excluya a los radioaficionados de la ordenanza municipal de regulación de antenas, adoptando la propuesta que aprobó la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que se ha ido aplicando en muchas ciudades, pero aún no en Córdoba.

El viceportavoz popular, Salvador Fuentes, ha explicado que llevan esta demanda al pleno «porque estamos cansados de llevarla a Urbanismo y no hacen nada».

Por último, Unión Cordobesa promoverá una moción sobre las parcelaciones en zonas inundables que quedan fuera de la reforma de la Ley Urbanística de Andalucía (LOUA). Rafael Carlos Serrano, portavoz de UCOR, propone activar la llamada mesa del río, ejecutar la segunda fase del plan del río, así como definir, elaborar y aprobar las actuaciones necesarias en el cauce para conseguir que no se produzcan inundaciones.