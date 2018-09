Vimcorsa estudiará las tarifas del párking antes de subirlas un 10%

Vimcorsa decidió ayer en su consejo de administración estudiar las nuevas tarifas que propone Sando para el aparcamiento de La Victoria antes de subir los precios un 10% en el caso de los tramos horarios y un 9,4% en los abonos y de actualizar en la misma proporción el canon de concesión. Para ello ha dado un plazo de diez días. Cuando pase ese tiempo, la empresa tomará una determinación que, según ha explicado su gerente, Rafael Ibáñez, no tiene por qué pasar por el consejo de administración al estar contemplada la actualización en los pliegos de la concesión. Ibáñez explica que el objetivo es que «haya buenas condiciones para los abonados y el resto de usuarios y que no haya un desfase en relación a otros aparcamientos». Como adelantó este periódico, el estudio que realiza Sando para hacer su propuesta de subida de precios refleja cómo el aparcamiento de La Victoria está entre los más baratos.

El consejo de administración dio ayer el visto bueno al programa de permuta de viviendas que entrará en vigor el 1 de octubre. En este punto, el PP se abstuvo por «las dudas sobre la gestión de las permutas y porque no entendemos el papel de mediación de la empresa», según explicó su viceportavoz, Salvador Fuentes, que criticó a Vimcorsa por no hacer «obra nueva» y «dedicarse a cosas que no son su cometido». A su juicio, con el programa de permuta «hace competencia desleal a los agentes de la propiedad inmobiliaria». Fuentes mostró su preocupación por Vimcorsa, «porque no hay ingresos y vive de las rentas de etapas anteriores». «Nos preocupan las cuentas, estos señores cierran», aseveró. Fuentes se refirió también al «demoledor» informe de Intervención sobre la operación de crédito que aprobará el Pleno el martes para construir 308 VPO. Este punto fue aprobado por todos los grupos en la comisión de Hacienda.

Ibáñez negó que con la permuta se haga competencia desleal y aseguró que «se cubrirá parte de lo que el mercado no cubre».