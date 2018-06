Viaje frustrado a las hogueras de San Juan

Más de un centenar de jóvenes cordobeses se quedarán esta noche sin la fiesta de las hogueras de San Juan en Málaga por falta de autocares, según han informado los organizadores del transporte que debía llevarlos hasta Fuengirola esta tarde, para volver mañana domingo a primera hora. Aunque una parte de los que habían reservado su plaza fueron advertidos ayer a través de las redes sociales, otros se han encontrado con la noticia al llegar al punto de encuentro establecido para la salida.

Este viaje express de ida y vuelta, que se repite cada año, según las fuentes consultadas, se ha encontrado esta vez con dificultades debido a la falta de autocares y a que alguno se habría averiado a última hora. "Reservé seis autobuses hace un mes a través de un hombre que me ha estafado más de 300 euros", ha explicado Daniel, uno de los organizadores, "pero he podido conseguir autocares para casi todos los que habían reservado, al resto les he devuelto el dinero (13 euros por persona)".

Otro organizador, Iván, asegura que todo estaba en orden hasta última hora. "La persona que debía traer los autocares me aseguró esta mañana que no había problema, pero solo se han presentado seis de los ocho autobuses que reservé y 110 personas se han tenido que quedar en Córdoba". Al parecer, en este caso, se debe a que los autocares presentaban algún tipo de avería.