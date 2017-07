Vecinos piden actuar ante los veladores ilegales y plantean dejar la mesa municipal

Como en toda relación, sea la que sea, hay que ver lo que falla en las partes correspondientes. Y no cabe la menor duda que el Ayuntamiento, o mejor dicho sus dirigentes, son los primeros en no cumplir sus propias ordenanzas. Es inadmisible que después de tantísimo tiempo (desde cuando existen los veladores en la ciudad???) aún no se haya resuelto este asunto. Y no solo en los sitios céntricos o monumentales, en toda la ciudad. También tiene que haber por supuesto un pacto político para que los "incumplidores" o rebeldes no consigan sus propósitos ganado tiempo o "echando los balones fuera" en espera que otras elecciones lleguen... Por otra parte, dichos dirigentes tienen que reflexionar con el doble juego de los hosteleros, de Córdoba Comercio. Es a ellos de poner orden también con los "suyos". Y en este asunto no solo es la invasión del espacio público, sino privado, de la s viviendas. Los horarios deben ser respetados y NO VALE TODO, en nombre de varias excusas inexcusables. Los vecinos en donde hay "jaleo" tienen derecho a partir de las dos de la madrugada (podría ser antes) de descansar, dormir y no sufrir la contaminación acústica a altas hiras de la madrugada. Sabiendo esto, los dirigentes no solo no hacen nada, ni controlan nada, sino que van a aumentar el espacio comercial en Camino de los Sastres donde hay 7 bares y pubs en 150 metros. Quieren quitar tres carriles (2 de aparcamiento y uno de calzada peincipal) para aumentar el número de veladores. Será infernal y no creo que los dirigentes muncipales ganen un solo voto con los vecinos que van a vivir el "infierno" acústico. Es inadmisible que el Ayuntamiento sea cómplice de tal trastorno en los vecinos y que la mismísima OMS constata que la contaminación acústica provoca malestares importantes en la salud.