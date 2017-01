Vecinos piden que se aclare en qué solares hay que pagar por aparcar

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), máximo órgano de participación municipal en el que están representados los consejos de distrito y las federaciones de colectivos, ha invitado a los concejales de Movilidad, Andrés Pino, y Gestión, Antonio Rojas, a participar en su sesión de febrero para explicar, debatir y encontrar una solución al problema creado por diversos solares municipales que vienen siendo usados como aparcamiento por los vecinos, espacios en los que, sistemática u ocasionalmente, según los casos, aparecen en determinados horarios controladores de un colectivo pidiendo una pequeña contraprestación por su servicio.

La cuestión, lejos de suponer una mera anécdota, ha llegado a convertirse en los últimos meses en ocasiones en un auténtico problema para los vecinos (que se ven obligados a un desembolso mensual significativo para sus moderados recursos), e incluso en una fuente de conflictos y de enfrentamientos casi diarios.

Entre estos casos se encuentran los solares de Valdeolleros de Pintor Racionero Castro y el espacio sin integrar en el Parque de la Asomadilla junto a Cruz de Juárez. En ambos lugares el Ayuntamiento de Córdoba, tras las quejas recibidas por el consejo de distrito Norte, ya ha instalado carteles recordando el uso libre como párking de estas zonas.

LO PRIMERO: INFORMACIÓN / Al respecto, el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, confirmaba ayer a este periódico la iniciativa así como el malestar reinante en muchos distritos de la ciudad por una situación que, incluso, puede derivar «en problemas de convivencia». Al respecto, De Gracia puntualiza que el CMC no se opone, de entrada, a que se preste este servicio y no descarta que incluso algún consejo de distrito lo acepte por su fin solidario. Sin embargo, «queremos saber, y que se sepa claramente en cada barrio, a qué atenerse. Queremos saber qué zonas y por quién se controlan, con qué autorización, con qué cobertura y con qué derechos y deberes». «Más que regularse o no los aparcamientos, es que las cosas deben de estar bien hechas», sentenciaba ayer el presidente del CMC.