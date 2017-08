Los vecinos exigen saber los usos concretos que tendrá La Normal

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, informó ayer de que se han dirigido a la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, y al primer teniente de alcalde, Pedro García, para manifestarle que «a estas alturas» los vecinos del distrito Sur todavía no conocen qué usos concretos se darán al edificio de la antigua sede de la escuela Normal de Magisterio (en el Sector Sur), y tampoco han podido manifestar su posición al respecto, pese a que hace algunos días se anunció que las instalaciones se abrirán en el mes de septiembre.

De Gracia valoró de forma positiva la adjudicación de la última obra, que consiste en la adecuación de los accesos, pero explicó que no se ha especificado al consejo de distrito la actividad que se desarrollará en este inmueble. De este modo, abundó en que «tenemos noticias de posibles divergencias en el seno del gobierno local», que podrían estar provocando que no se haya cerrado una propuesta sobre los usos y el personal que se alojará en este centro.

Según comentó, una de las cuestiones que estaría siendo objeto de duda es el traslado de los Servicios Sociales, que ahora se encuentran en la calle Motril, aunque «nos parece un elemento básico» de esta iniciativa y el consejo de distrito espera que se emplacen allí tanto estos servicios como la biblioteca del centro cívico. El presidente del Movimiento Ciudadano lamentó que «a estas alturas, el gobierno local no ha cerrado la propuesta específica de lo que va a hacer allí» y que los vecinos han solicitado en distintas ocasiones reunirse con el Instituto Municipal de Desarrollo Económico para conocer el contenido final del edificio, pero no han logrado saberlo. También ha reivindicado la participación ciudadana en la definición de usos y ha recordado que no ha sido convocada la comisión para exponerle el proyecto final. La reforma del equipamiento ha sido financiada con fondos municipales y del plan Urban Sur, se adjudicó a finales del 2013 y se ha terminado con dos años de retraso. Su presupuesto total ha sido de 5,2 millones de euros.