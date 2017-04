Los vecinos exigen peatonalizaciones con soluciones para los afectados

Las peatonalizaciones anunciadas por el concejal de Movilidad, Andrés Pino, que afectan a la Ribera, Ciudad Jardín y la Axerquía Norte, no han sentado de la misma manera a vecinos y comerciantes, ya que mientras que los primeros les ponen condiciones, los segundos las apoyan sin reticencias. El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) y coordinador de Ciudad Física de Al-Zahara, Juan Andrés de Gracia, asegura que estos dos colectivos son partidarios de las peatonalizaciones «pero no en cualquier circunstancia y forma» y tampoco tienen por qué ser «integrales. A su juicio, las peatonalizaciones tienen que cumplir varias condiciones, como que «mejoren la calidad de vida del vecindario». Para ello, añade, «hay que tener en cuenta a las personas con problemas de movilidad y la necesidad de los vecinos de entrar y salir de sus casas y comercios y de recibir visitas». De Gracia piensa también que debe haber «alternativas favorables al transporte público», al que no se puede perjudicar ni alejar del vecindario. Otra condición es asegurar que los espacios peatonales sirvan para ese fin y que no sean solo «para uso de negocios». Por último, reclama «alternativas razonables al aparcamiento que se pierda» y un «proyecto global de movilidad sostenible».

El CMC y Al-Zahara solo están de acuerdo con la experiencia de Ronda de Isasa, donde desde hoy se pierden 25 aparcamientos y solo podrán acceder residentes con cochera, taxis y autobuses (prohibidos los fines de semana), «que ha sido consensuada», aunque «hay que dar alternativas al aparcamiento». Sin embargo, en relación al resto de la Ribera, aunque apoyan su peatonalización, piensan que no debe ser integral, «al menos esto no está consensuado». En cuanto a peatonalizar Camino de los Sastres y Alcalde Sanz Noguer, afirma que es una «propuesta a estudio» que «aún no ha sido aceptada» por el distrito, que no conoce. A su juicio, «es un error anunciar peatonalizaciones que no están consensuadas», lo que lleva «a la confusión y a que se paralicen».

Comercio Córdoba sigue apoyando peatonalizaciones integrales como las de Cruz Conde y Capitulares. Su presidente, Rafael Bados, explica que las de la Ribera y Ciudad Jardín se trataron en la mesa de peatonalizaciones creada a principios del mandato e integrada por Ayuntamiento, Al-Zahara y Comercio Córdoba, que quiere que se reactive. Bados considera que las peatonalizaciones «blandas» (que no necesitan grandes inversiones) que plantea el Ayuntamiento son «una magnífica iniciativa por parte del concejal de Movilidad» y «benefician al conjunto de los ciudadanos y al comercio», pero «es el momento de planificarlas» en distintos barrios y acordar un calendario de ejecución, ya que mediante ese modelo «se podrían plantear actuaciones en más sitios», como, por ejemplo, en Jesús Rescatado, Viñuela, Tras La Puerta, Santa Rosa-Valdeolleros, Maestro Priego López y Damasco. Bados plantea también cortes por un día como el que ya se hizo en Jesús Rescatado y La Viñuela.

En cuanto al anuncio de reactivar el plan de aparcamientos, recuerda que ya consideró el del 2010 «una carta a los Reyes Magos», porque «era una mera declaración de intenciones, y el tiempo nos ha dado la razón y no se ha ejecutado». Por ello, le gustaría saber qué partidas económicas hay previstas para ver si las actuaciones «dejarán de ser la carta a los Reyes Magos y serán una realidad».

El presidente del consejo de distrito de Poniente Sur, Francisco Montemayor, se muestra a favor de las peatonalizaciones en Ciudad Jardín «cuando se consensúen, pero no por imposiciones». Montemayor no quiso valorar la propuesta de Movilidad «hasta que no se vean técnicamente los perjuicios en comercio y vecinos».

El concejal de Presidencia, Emilio Aumente, asegura que hay comunicación con los colectivos vecinales y recuerda que la movilidad es compleja, por lo que «contentar a todos es difícil, aunque se intenta buscar salidas».