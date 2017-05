Los vecinos exigen que la ordenanza de inspección de edificios esté "ya"

La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara quiere que la ordenanza de inspección técnica de edificios (ITE) que prepara Urbanismo «esté de forma inmediata», ya que estima que «no se puede perder más tiempo» a pesar de la ampliación de plazo aprobada para pasar la revisión. Ahora mismo todos los edificios que tenían que someterse al chequeo entre el 2016 y 2017 podrán hacerlo hasta el 28 de junio del 2018.

El coordinador de Ciudad Física de Al-Zahara, Juan Andrés de Gracia, considera que el borrador debe estar «cuanto antes» trabajado y consensuado, para que «como muy tarde, en el entorno del verano esté la ordenanza aprobada» para que «se preparen las ayudas y se incluyan en los presupuestos» de las administraciones implicadas, ya que todo esto «tiene un proceso largo jurídica y administrativamente».

Por otro lado, la federación no quiere «que la ordenanza sea más dura que la ley» y plantea «ir a un sistema que se centre en las viviendas colectivas y que las unifamiliares se queden fuera de la ordenanza». Esa es una de las viejas reivindicaciones de Al-Zahara, ya que la ordenanza que está en vigor en Córdoba obliga a pasar la revisión a los bloques de pisos y a viviendas unifamiliares, mientras que la normativa estatal solo afecta a los primeros. De Gracia aclara que el hecho de que las viviendas unifamiliares se excluyan del ámbito de aplicación de la ordenanza no significa que «se queden sin protección, porque para eso está la declaración de ruina y la ejecución subsidiaria». De Gracia recuerda que «desde hace sesenta años es obligatorio el mantenimiento, lo que hace falta es que los mecanismos de inspección funcionen». Además, indica que a las viviendas unifamiliares no se les debe aplicar la exigencia de accesibilidad.

Por otro lado, la federación insiste en definir las ayudas para la revisión. Por un lado, recuerda que el Estado contemplaba subvenciones para los informes pero que el acuerdo necesario entre esta administración y la Junta no se ha cerrado. A esto se une que el Ayuntamiento no tiene activas las ayudas a la ITE «y esto es grave, por lo que hay que recuperarlas, ya sea desde Urbanismo, desde Vimcorsa», o desde el propio Ayuntamiento.

Por otro lado, la federación reivindica acuerdos con los colegios profesionales afectados «para fijar un equipo, una bolsa de trabajo, con precios tasados adecuados a la realidad económica de cada uno», y, si es necesario, que «se pueda hacer de oficio, con coste cero para las comunidades que no puedan», ya que «hay que echar una mano a los que no tengan medios», indica De Gracia.

En cuanto a las viviendas colectivas, Al-Zahara muestra su preocupación porque la instalación de ascensores «sigue parada, sin resolverse», ya que las convocatorias de la Junta «no dan más de 20 ayudas» y continúan en espera 400. Además, De Gracia lamenta que «sigue sin resolverse la colaboración entre el Ayuntamiento y la Junta para solucionar este asunto». A su juicio, «ahora es un momento clave y hay que marcar ya este año un programa de ayudas claro entre el Ayuntamiento y la Junta para la instalación de ascensores» y «saber qué pasará con las comunidades que se quedaron colgadas por la Junta».