Los vecinos exigen los microbuses y el comercio, un aparcamiento

Los colectivos consultados se mostraron sorprendidos por la propuesta que afecta a Ronda de los Tejares (descartada para este mandato) y aprovecharon para plantear sus demandas, entre ellas, los microbuses (que piden los vecinos) y un aparcamiento (que reclama el comercio). El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) y coordinador de Ciudad Física de Al-Zahara, Juan Andrés de Gracia, considera que «el gobierno municipal tiene que dejar de hacer anuncios» que «no tienen ninguna base, ni se han debatido, y mucho menos consensuado», por lo que «generan confusión». A su juicio, «lo que tiene que hacer» es «terminar lo que empieza» y aún tiene pendiente culminar el plan de tráfico de Capitulares y «lleva cuatro meses de retraso en convocar la comisión de movilidad» (que ayer anunció Pino para abril). Además, indica que «no puede anunciar que este proyecto se haría con fondos Edusi», ya que «no se han presentado siquiera los proyectos» y «la prioridad ciudadana es la compra de microbuses para el casco».

El presidente de Comercio Córdoba, Rafael Bados, piensa que «seguro que podrá valorarle y debatirse» la idea, que no es «novedosa», ya que «no solo se ponía sobre la mesa en el plan de movilidad del 2011, sino que ya se estudió cuando estaba en obras el plan Renfe y se preveía que el Vial Sur iría en un sentido y el Norte en el contrario». Comercio Córdoba considera que el Ayuntamiento «debe plantearse la necesidad de acometer la construcción de un nuevo aparcamiento perimetral en esta zona ante el colapso casi habitual de los de La Victoria y la calle Sevilla».

El presidente la asociación Torre de la Malmuerta, Jesús Padilla, defiende que se consensúe el proyecto, que «desconocemos», por lo que prefirió no pronunciarse. No obstante, se muestra partidario de potenciar el transporte público y reconoce que uno de los problemas de la zona es la densidad del tráfico, la contaminación y los atascos. También desconoce la iniciativa la presidenta del consejo de distrito Centro, Juana Pérez, que lamenta que no se reúna la mesa de movilidad para abordar el plan de Capitulares. Por su parte, el presidente de Centro Histórico, Rafael Martí, pide al Ayuntamiento que presente los proyectos en el consejo de distrito y en la junta municipal. El presidente de Fecorave, Rafael Soto, avisa de que «jamás» estará a favor de peatonalizar Ronda de los Tejares porque una ronda no se peatonaliza».

Según los datos que publica el Ayuntamiento en su web, por Ronda de los Tejares circulan una media diaria de unos 1.700 vehículos (1.959 entre Gran Capitán y Cruz Conde y 1.435 de Cruz Conde a Puerta Osario). Por otro lado, una intensidad media diaria de 3.628 soporta la avenida de América y de casi 3.900, la avenida de la Libertad.