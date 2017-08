Los vecinos de Cerro Muriano exigen la puesta en marcha del centro cívico

El consejo de distrito de Cerro Muriano denuncia el estado de «abandono» que sufre la barriada cordobesa y, en concreto, el centro cívico, que lleva sin utilizarse desde que terminaron las obras de construcción del mismo y que ya ha sido objeto de expoliaciones y desvalijamientos.

El edificio del centro cívico comenzó a construirse en el año 2012 y se terminó hace tres años, aproximadamente, según ha detallado a este periódico el presidente del consejo de distrito de Cerro Muriano, Pedro Loaisa. Desde entonces, «nunca se le ha dado ningún uso» y, en palabras de Loaisa, «ya han entrado varias veces a robar cableado de cobre y a romper ventanas». Los vecinos de Cerro Muriano se quejan de que el equipo de gobierno «no nos hace ningún caso y no lo ponen en funcionamiento». Con esto, Loaisa lamenta que «el edificio está nuevo y completamente inutilizable porque no lo abren ni lo terminan de acondicionar, con la falta tan grande que les hace a los vecinos tener un lugar donde reunirse», sobre todo a tenor de que el antiguo edificio que hace las veces de centro cívico «se encuentra en un estado penoso, con unas condiciones que no cumplen la normativa y, además, situado a las afueras de la barriada».

Desde el consejo de distrito, señalan que esta situación es fruto de la inacción de la Diputación y del Ayuntamiento de Córdoba y advierten de que «tomaremos medidas para que se nos escuche». Así, tienen previsto acudir al pleno municipal en septiembre para visibilizar el estado de «desamparo total» que afirman sufrir.

Por su parte, desde el Consistorio cordobés afirman que «el proceso de finalización del centro cívico ha estado paralizado por problemas burocráticos, pero ya está de nuevo en marcha». Además, señalan que ya no dependen de la Diputación para que avancen los trámites, argumentando que «hemos tenido varias dificultades para sacar adelante el proyecto, pero ya se han resuelto los reparos y se está licitando todo para que se termine el centro».