Vecinos del centro reclaman el arreglo de varias calles

Las farolas no pegan ni con cola, vaya mostruitos... me recuerda las también horrendas que puso IU en el bulevar o las espantosas de la plaza de la corredera. Esta visto que a los gobiernos progresistas de esta ciudad, pasados y presentes, les hace falta urgentemente un curso acelerado de buen gusto seguido de otro intensivo de como no despilfarrar el dinero publico.