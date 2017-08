Las vacunas frente a la meningitis B siguen llegando a «cuentagotas»

A principios de año, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Práxedes Cruz, calculaba que para mayo o junio se habría solucionado la falta de existencias de la vacuna de pago frente a la meningitis B (comercializada con el nombre de Betxero), según la previsión ofrecida entonces por el laboratorio que fabrica este tratamiento preventivo.

Sin embargo, Cruz aclaró ayer que «las unidades de esta vacuna continúan llegando a las farmacias cordobesas muy a cuentagotas». La explicación es que el laboratorio que fabrica esta vacuna tiene que abastecer también a otros países y el reparto se hace de forma sostenible. «España acapara el 25% de toda la vacunación mundial, es una nación muy concienciada en este ámbito», resaltó Práxedes Cruz.

Esta tardanza con la que ha venido llegando la vacuna frente a la meningitis B a las farmacias ha provocado que en los últimos meses haya decaído de forma muy significativa el interés de los cordobeses y de los andaluces por adquirirla y que la demanda tan grande que hubo en los primeros momentos ya no exista.

Por eso, no causa alarma que las farmacias tarden tanto en recibir las vacunas, indicó el presidente de los farmacéuticos. Cruz expuso que «como sigue siendo habiendo en algunas farmacias lista de espera para comprar esta vacuna, ya que si los clientes nos demandan diez a lo mejor el laboratorio nos sirve solo una en ese pedido, es mejor que el demandante aguarde a que la botica tenga todas las dosis que corresponden a esta inmunización y no ponerle solo una al niño y que luego se pase el plazo de administrarle la segunda dosis al no llegar a tiempo la misma a la farmacia».

En octubre del 2015 entró en vigor la orden del Ministerio de Sanidad que permite la compra libre de esta vacuna en las farmacias, pero siempre con receta médica. La Asociación Española de Pediatría destacó que «aunque la meningitis B no tiene una incidencia muy alta, ocasiona graves secuelas y en un 10% de los casos causa la muerte». El coste de la vacuna ronda los 400 euros, si se ponen las 4 dosis aconsejadas en los primeros meses, o los 200 euros, pues a partir de los 2 años sólo hacen falta 2 dosis.