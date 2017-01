Usuarios del aeropuerto consideran positiva la ampliación de horarios

Usuarios del aeropuerto de Córdoba consideran muy positiva la ampliación de horarios que puede tener después de lograr la verificación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Como adelantó este periódico, esa verificación, además de avalar que el aeropuerto cumple con los criterios internacionales de seguridad, implica que puede tener un uso público (para vuelos comerciales de pasajeros, mercancías, correo, chárter y aerotaxis), que es el vigente ahora, y un uso restringido (para vuelos no comerciales). Esto supone disponer de horarios distintos para cada uso aumentando sus posibilidades de utilización. En estos momentos el aeropuerto abre de 9.00 a 15.00 horas y para acoger actividades no comerciales fuera de ese horario exige el pago de una tasa extra y solicitud previa, que con un uso mixto no haría falta.

El piloto deportivo Antonio Hinojosa, que junto con otros usuarios creó una plataforma en el 2015 para exigir a AENA la ampliación de horarios, asegura que el uso mixto «es imprescindible», ya que «cualquier vuelo deportivo necesita salir por la mañana y volver por la tarde». Por ello, si se amplían los horarios «aumentará el número de vuelos deportivos y de posibles visitas turísticas en aviación privada y también el uso para paracaidismo». Otro usuario, José Antonio Escribano, piloto en aviación ligera, considera esta posibilidad «muy positiva y atraerá a más gente». En la misma línea se pronuncia Paloma Requena, de la escuela de formación de pilotos Corflight School, que explica que operar solo por la mañana limita, ya que «muchos alumnos son de fuera de Córdoba y quieren mañana y tarde» y «otros dejan de venir al cerrar tan pronto el aeropuerto».

El delegado de personal de CCOO en el aeropuerto, Emilio Jurado, señala que la instalación del sistema AFIS, la verificación de AESA y la ampliación del tramo final de la pista cuando culmine el soterramiento de líneas «son cambios buenos y síntomas de que el aeropuerto evoluciona». Jurado explica que la ampliación puede tardar un tiempo hasta que se concreten los horarios y los trabajadores necesarios.

El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, destaca «el buen hacer del Gobierno de España por poner a punto el aeropuerto». Jurado indica que «a esta verificación se suma la implantación del sistema AFIS, entre otras actuaciones». Ahora, añade, «queda pedir al resto de administraciones públicas e instituciones cordobesas que le sepan sacar partido».

El diputado socialista Antonio Hurtado piensa que el aeropuerto «debe despegar de una vez», ya que es una infraestructura «infrautilizada». A su juicio, la inversión en la pista «ha sido improductiva» por distintas razones, entre ellas, el soterramiento de cableado, que a mediados de año puede estar concluido.

Además, señala que las compañías aéreas no operan aquí por no contar con el AFIS, que podría entrar en funcionamiento en abril. A esto se suman los horarios, reducidos desde el 2012. Queda el plan de márketing, «que es la clave» y debe lograr «dar a conocer las ventajas del aeropuerto para diversas utilidades, no solo para vuelos comerciales». Piensa que en el plan se deben implicar las administraciones y los agentes económicos y sociales.