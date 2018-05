Urgencias se adapta al incremento de pacientes de más edad y dependientes

Las Urgencias Generales del hospital Reina Sofía acaban de implantar una serie de mejoras que terminarán de ponerse en marcha el próximo verano para reforzar la vigilancia e identificación de los pacientes, sobre todo los más vulnerables por su edad, estado de dependencia o porque no se encuentran acompañados durante el tiempo que deben permanecer en este servicio. Estas mejoras se van a ir introduciendo progresivamente en todos los hospitales públicos andaluces, aunque algunas de ellas ya llevan puestas en marcha en el Reina Sofía desde hace años, siendo este centro pionero en muchos de estos avances. Lo ocurrido hace unos meses en las urgencias de los hospitales de Úbeda y Antequera, donde se produjeron las muertes de dos pacientes, en el primer caso por permanecer más de doce horas en la sala de espera sin ser atendido al no responder a la megafonía y el segundo porque sufrió un ictus mientras estaba aguardando el resultado de unas pruebas, llevó a la Consejería de Salud de la Junta a diseñar con los expertos del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias una serie de cambios con el objetivo de mejorar la seguridad, vigilancia e identificación de los pacientes que acuden a las urgencias hospitalarias andaluzas. Esta adaptación está teniendo en cuenta a su vez el incremento progresivo de pacientes dependientes, de más edad y pluripatológicos que se atienden cada año en las urgencias hospitalarias, por el mayor envejecimiento de la población. En el Reina Sofía, el 80% de los pacientes que permanecen a diario en observación tiene más de 80 u 85 años.

El director de Urgencias del hospital Reina Sofía y responsable del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias de la Junta, el doctor Luis Jiménez Murillo, explica que son cinco las mejoras que se van a ir implantando. Como medida fundamental se encuentra asegurar la identificación de los pacientes, sobre todo los más vulnerables por edad o por otros motivos (dependencia, falta de apoyo familiar, discapacidad, entre otros). «A cada paciente se le debe poner nada más llegar a las urgencias de los hospitales andaluces una pulsera identificativa que incluya el nombre y apellidos de cada paciente y su fecha de nacimiento, como ya se viene usando en el Reina Sofía desde hace años. Esta pulsera no se la puede quitar el enfermo hasta que no se vaya del hospital cuando reciba el alta e incluso si se queda hospitalizado debe llevarla», expone Luis Jiménez.

Además, para mejorar aún más la identificación de cada paciente y sus condiciones de fragilidad y dependencia, las urgencias de todos los hospitales andaluces van a contar con un sistema informático que permite al profesional de enfermería clasificar a los enfermos en función de su nivel de vulnerabilidad y para ello se les asigna un color según su situación.

La subdirectora de cuidados del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias, la enfermera Ángela Romero Bravo, indica que este sistema informático se ha instalado primero en el Reina Sofía y en segundo lugar, en el hospital Torrecárdenas de Almería. «Por defecto el programa asignaba antes el color blanco a todos los enfermos que llegaban a Urgencias, pero esa tonalidad ahora corresponde únicamente a una persona que requiere atención urgente, pero que no es dependiente y viene acompañada. Se ha elegido el color verde para aquellos pacientes que no son dependientes, pero vienen a Urgencias solos, por lo que hay que vigilarlos por si en algún momento empeorase su situación. El color amarillo se reserva para aquellos usuarios que son dependientes y vienen acompañados, mientras que el rojo se utiliza para aquellos enfermos dependientes y frágiles, que no van contar con acompañante durante su estancia en urgencias, con el objetivo de tenerlos bajo una mayor supervisión», precisa Ángela Romero.

Coordinadora de sala

Otras de las medidas acordadas para mejorar los protocolos de atención es que en la sala de espera del circuito polivalente de urgencias, donde se atienden las prioridades 2 y 3 (en una escala de uno al cinco, donde el primero es el más grave) se cuenta con un profesional sanitario (una auxiliar de enfermería) que ejerce como coordinadora de esa sala. Esta coordinadora ofrece información periódica a familiares y pacientes durante las distintas fases del proceso, aunque también se puede optar por un sistema de pantallas informativas.

En el Reina Sofía, desde el verano pasado existe la figura de esta coordinadora de la sala de espera del circuito polivalente. Este circuito está dividido en 3 áreas. La letra P corresponde a los pacientes ya clasificados y pendientes de ser atendidos por un médico; en la E se ubican los enfermos que ya han sido atendidos y están aguardando el resultado de pruebas y comprobar su evolución, y en la R están los pacientes a los que ya se le ha completado su asistencia urgente y están a la espera de ingresar en observación de urgencias o planta o marcharse a su casa en ambulancia.

«Además de este recurso de la coordinadora de sala, el médico o la enfermera de referencia de cada enfermo debe realizar un control periódico sobre el mismo, de forma que no pasen más de 60 minutos sin saber nada de su paciente. Por su parte, también se ha implantado ya en el Reina Sofía, y se extenderá pronto a toda la región, que cuando se supere el tiempo máximo de espera aconsejable, según el nivel de prioridad asignado al enfermo, el sistema informático de trabajo en urgencias pasa automáticamente al paciente al siguiente nivel de mayor prioridad, previniendo de este modo demoras en enfermos que pueden experimentar un cambio en su evolución. Eso quiere decir que si un paciente con prioridad 3 no ha sido atendido en menos de 60 minutos, que es el tiempo máximo de espera que hay establecido para al menos el 80% de estos casos, y pasa esa hora y no ha sido aún visto por el médico, su prioridad pasará a ser nivel 2», recalca Luis Jiménez.

Por otro lado, dentro de estos cambios se introduce también el procedimiento de alta por ausencia del servicio, que quiere decir que cuando no se localice al paciente después de varias llamadas, profesionales del servicio realizarán una búsqueda activa por todas las instalaciones, incluida la entrada a las urgencias, para asegurarse de que esta persona se ha marchado por propia voluntad sin avisar, como ocurre en ocasiones, y que ya no está dentro del hospital. «En esta línea, se ruega a los pacientes que deciden marcharse voluntariamente que avisen para evitar tener que buscarlos sin motivo», añade Luis Jiménez.