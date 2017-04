Urbanismo tramita la licencia de una nueva superficie comercial

La Gerencia de Urbanismo ya está tramitando la licencia de obra para que la cadena de establecimientos de muebles y equipamiento para el hogar Conforama se instale en Córdoba. Como ya adelantó este periódico, la cadena Conforama, tienda de similares características a Ikea, ha elegido una parcela del plan industrial de la carretera de Palma para levantar allí su negocio.

Fuentes municipales aseguran que el nuevo edificio tendrá 6.500 metros cuadrados y un sótano-almacén de 2.300 y se levantará en una parcela de 15.000. Las mismas fuentes añaden que el presupuesto de ejecución material del proyecto es de 3 millones de euros. El establecimiento llevará más actividad a un polígono industrial con un nivel de ocupación del 50% si se incluye Santa Marta, ya que solo alberga a Decathlon, Leroy Merlin, McDonald’s y Mercadona, además de las naves que hay en funcionamiento en el parque empresarial de San Eloy. Precisamente en las inmediaciones del Mercadona es donde irá el nuevo edificio.

Desde el año 2010 está aprobado el plan especial de la parcela, que iba a albergar una superficie comercial (Bricodepot) que recibió licencia de Comercio en el 2009 pero que no cuajó. Sin embargo, no fue hasta febrero de este año, cuando el Boletín Oficial de la Provincia publicaba la aprobación definitiva del plan de la manzana E, que así se denomina la parcela de 15.556 metros cuadrados, reactivando así un plan paralizado durante seis años. Los terrenos eran inicialmente de Gpsur, y en ellos, en primera línea y junto a Mercadona, iba a ubicarse Bricodepot, que desistió. Más tarde, 3C Development estuvo un tiempo negociando con Gpsur para instalar en la parcela que dejó Bricodepot el parque comercial que iba a promover en los terrenos de Firga que ocupa hoy Leroy Merlin y que no prosperó. Sin embargo, aquellas negociaciones tampoco llegaron a buen puerto. Después, aquel suelo pasó a manos de la Caixa.

Conforama es una cadena francesa presente en España desde 1992 con 29 tiendas, a las que se suman 10 en Portugal. Dentro de Andalucía, la firma tiene tiendas en Sevilla, Málaga y Granada y ahora sumará a estas la de Córdoba. Conforama está considerado el segundo operador de estas características tras Ikea y a nivel internacional cuenta con 287 tiendas (204 en Francia y 83 entre España, Suiza, Portugal, Luxemburgo, Italia, Croacia y Serbia). La cadena da empleo a 14.000 personas.