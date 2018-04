Urbanismo señala que la Junta se puso «de perfil» en el informe sobre la carrera oficial

El primer teniente de alcalde, Pedro García (IU), lanzó ayer duras críticas contra la carrera oficial de la Semana Santa cordobesa, asegurando que no serán «partícipes un tercer año» de un recorrido que «divide y excluye», además de considerar que «no puede haber ningún evento en la ciudad que gestione mal el Patrimonio de la Humanidad o le haga daño». En este sentido, aludió al informe enviado por la Gerencia Municipal de Urbanismo a la Comisión de Cultura, en el que se habla de «incumplimientos de la Ley de Patrimonio con respecto al montaje de los palcos en la carrera oficial». «Es muy grave que la Junta se ponga de perfil en un informe que manda Urbanismo a la Comisión de Cultura y Patrimonio», continúo García, que subrayó que «los primeros que tienen que velar por el legado de miles de años son las instituciones».

Al respecto, el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Francisco Alcalde, reconoció que hubo «riesgo» para el patrimonio en la carrera oficial, aunque, «afortunadamente, no ha ocurrido nada». Alcalde hizo estas declaraciones tras ser preguntado por el estudio enviado por Urbanismo a la comisión de Cultura alertando de los daños que podían provocarse en monumentos y sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. En este sentido, el delegado, que habló de muy buenos resultados turísticos, señaló que «el estudio no reunía las condiciones suficientes para que fuese analizado por la Comisión de Patrimonio», aunque sí se han diseñado unas pautas a seguir para la próxima Semana Santa, entre ellas, que las instalaciones de los palcos se retiren al menos 10 centímetros de la Mezquita Catedral y que se acometa definitivamente un estudio sobre la viabilidad del recorrido de las procesiones, como ya adelantó este periódico.

Por su parte, García insistió en que «es una carrera oficial que divide y excluye entre los que pueden y no pueden pagar, y hace bandos», anunciando un periodo de reflexión «en busca de diálogo y consenso abierto con la participación ciudadana, con los consejos de distrito, para llegar a una carrera oficial que no tenga bandos» y no «perjudique al patrimonio», aunque reconoció una parte de «responsabilidad» por haber hecho «dejación al no haber provocado ese consenso». Por último, el primer teniente de alcalde resaltó que la carrera oficial «es muy mala para el turismo, ya que los visitantes no pueden ver ni la Mezquita ni el casco histórico».

Mientras tanto, Alcalde opina que este recorrido le da «singularidad a nuestra Semana Santa», y «habrá que ir dando pasos definitivos sin que se atente ni perjudique al patrimonio cultural». Para el presidente de la Agrupación de Cofradías, Francisco Gómez Sanmiguel, la carrera oficial no excluye a nadie «porque tiene una zona reservada para aquellos que no quieren pagar, el Patio de los Naranjos», a la cual se ha unido este año la mitad de la calle Magistral González Francés. Sobre el daño al patrimonio, asegura que no se ha producido e invita a García a que «este celo lo lleve también a la organización del Rally Sierra Morena, que sale de la Puerta del Puente».