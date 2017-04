Urbanismo ordenará la retirada física de los veladores que incumplan la norma

Aunque los veladores, mesas y sillas existen desde hace tantísimo tiempo, más vale tarde que nunca que se resuelva una vez por todas este problema, más bien debido a la indisposición de unos cuantos comerciantes de aprovecharse del revuelo general para no pagar lo que tienen que asumir (por hacer comercio en el espacio público). Quedará para resolver el otro problemazo que es la invasión del espacio privado de quienes viven cerca de los locales de ocio, al no ser respetado los horarios y que cierren cuando les dé la real gana. El cierre de un local (a las 02h por ejemplo) debe ser efectiva a esa hora y no una hota o más tarde. Tampoco que los clientes, más que bebidos, disfruten gritando, meando y golpeando lo que quieran sin que haya controles y respeto no solo de la libertad de descanso de los que viven cerca, sino del no derecho a que el el dormir mal, el cansancio, el estrés... ponga en riesgo la salud de esta parte de ciudadanía que sufre algo que no debería si se aplicase las normativas comerciales, policiales y sociales.