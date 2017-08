Urbanismo no ve factible ejecutar el proyecto de playa artificial en el corto plazo

Urbanismo no ve factible que el proyecto de playa artificial se ejecute en el corto plazo. El presidente de la Gerencia, Pedro García, ha declarado esta mañana que "se trata de un proyecto muy complejo, que puede implicar la modificación del PGOU y que aún no se ha estudiado en profundidad porque solo hemos tenido una reunión con los promotores" por lo que no cree que se pueda desarrollar en el próximo año, pese a que ya dijo anteriormente "se ve con cariño" por parte de la Gerencia.

Aún está por ver la fórmula de explotación de los terrenos donde se ubicaría la playa artificial y, si el acceso a las instalaciones es gratuito, qué contraprestaciones exigiría la empresa a cambio de realizar tal inversión.