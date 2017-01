Urbanismo no sabe aún qué solución tendrá el centro comercial de Rabanales 21

El presidente de Urbanismo, Pedro García, ha explicado que está a la espera de saber qué hacer con el proyecto comercial de Rabanales 21 tras el informe de Ordenación del Terrritorio de la Junta. García asegura que "hicimos importantes esfuerzos políticos y técnicos para que saliera adelante el proyecto de Rabanales 21, pero el informe de la Junta, que es preceptivo, viene con matices importantes a la gestión que empezó el PP urbanísticamente", por lo que, añade, "es un defecto de forma de lo que inició el PP en su momento, de cuestiones técnicas que habría que haber modificado para hacer la innovación del plan". Por ello, García ha insistido en que "es algo que inició mal el anterior gobierno municipal, que no rectificó, y la Junta ha hecho un informe demoledor, porque no nos permite seguir adelante". En este sentido, asevera que "no se sabe si hay que empezar de nuevo, y, en caso de que haya o no que empezar de nuevo, tendrán que pasar varios meses más para que se solucione el problema".

Según García, Urbanismo ha preguntado a la Junta "si dentro de la innovación hay que hacer una modificación del plan especial o una modificación exclusiva de esa innovación", en definitiva, "cuestiones técnicas puntuales que nos permitan seguir adelante con el proyecto".

A García le parece "curioso que IU haya estado dudosa sobre más centros comerciales y que sea ahora la Junta la que haya puesto más problemas, lo que no deja de tener su ironía".