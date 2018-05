Urbanismo duda de que la nueva ordenanza solucione la paralización de las licencias

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, está convencido de que la nueva ordenanza municipal para agilizar los trámites urbanísticos no va a solucionar la paralización de las licencias. Aunque sí está convencido de que la ordenanza flexibilizará y agilizará los procedimientos administrativos, tiene claro que no solucionará el problema "ni aquí ni en ningún ayuntamiento de España", ya que cree que es otro. A su juicio, el responsable de lo que está ocurriendo "es el Gobierno de España cuando no permite la contratación de funcionarios públicos" por la tasa reposición, por lo que "no hay funcionarios suficientes que firmen licencias". Es más, recuerda que el problema se repite en todas las provincias y que la demora media en otras ciudades andaluzas es incluso mayor que en Córdoba. Como ejemplo cita Málaga, con una demora de año y medio a dos años.

Como adelantó este periódico en abril, un sondeo de los colegios de arquitectos andaluces señalaban que la demora media en Córdoba, en licencias de obra mayor, era de más de un año, situación que superaban Málaga, Sevilla y Granada. Urbanismo, en cambio, cifraba la media en medio año.

LA QUE PREPARA URBANISMO ES "UNA BUENA ORDENANZA"

En cuanto a la ordenanza que prepara Urbanismo, asegura que es "una buena ordenanza que tenemos prácticamente redactada" y que ha sido elaborada por el catedrático de Derecho Administrativo de la UCO Manuel Rebollo.

Respecto a la comisión anunciada por la alcaldesa, Isabel Ambrosio, explica que en ella se verá cómo encajar los dos documentos existentes y asegura que es "la solución normal", ya que "las cosas hay que hacerlas primero en el equipo de gobierno y se ha hecho al revés". No obstante, ha dejado claro que quien tiene redactada la ordenanza es Urbanismo y no el Imdeec, que "ha hecho otra cosa, pero no una ordenanza", ya que "ha recogido informaciones de diferentes instituciones pero no es una ordenanza". A su juicio, Córdoba va a tener la "ordenanza más avanzada en nuestro país de temas urbanísticos".