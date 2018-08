Urbanismo da permiso para construir el tanatorio en el cementerio de San Rafael

Son sus costumbres, y hay que respetarlas, luego meteran a sus camaradas y de camino hacen negocio. No deberia existir ninguna empresa publica, porque ahi es donde meter a sus framiliares, amigos, etc. etc. El ayuntamiento esta para gestionar una ciudad no como empresario. Tenemos los ejemplos de Sadeco, Aucorsa, etc. etc. pero bueno sigan votando a toda esta caterba de impresentables e inutiles, tenemos lo que nos merecemos