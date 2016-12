Urbanismo convoca la mesa de veladores para el día 10

La Gerencia de Urbanismo ha convocado la mesa de trabajo sobre los veladores para el día 10 de enero. Si no hay cambios, ese día están convocados Hostecor, Córdoba Apetece, Comercio Córdoba, la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y la asociación A Pata a una reunión con la Gerencia de Urbanismo para conocer los pasos dados por el organismo municipal en la regulación de los veladores desde octubre de este año, que fue cuando se produjo el último encuentro, así como las medidas a tomar a partir de enero.

La gran incógnita es si el día 10 asistirán a esa reunión Hostecor, Córdoba Apetece y Comercio Córdoba, que ya no fueron a la que tuvo lugar en octubre por su descontento por la actuación de la Gerencia de Urbanismo. De momento, los responsables de los tres colectivos, Francisco de la Torre (Hostecor), Alberto Rosales (Córdoba Apetece) y Rafael Bados (Comercio Córdoba), no tienen intención de ir a la mesa, ya que ayer aseguraron que «a día de hoy» no se plantean asistir.

Hace unos días, el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, anunció que convocaría la mesa para enero, aunque no concretó la fecha, e hizo un llamamiento a los empresarios para que vuelvan a la misma y expliquen sus propuestas, ya que es en el seno de ese grupo de trabajo donde considera que deben abordarse. García ya avisó a principios de diciembre a Hostecor de que «con el diálogo se gana mucho más que con imposiciones», en referencia a la propuesta de ordenación de mesas y sillas en la calle La Plata que había presentado por su cuenta y consensuado previamente con los responsables de los locales de esa vía, con los que elaboró su propio mapa de distribución. Los hosteleros trabajan también por su cuenta en la ordenación de otros ámbitos controvertidos como la plaza de Las Tendillas, la Puerta de Almodóvar, la avenida de Barcelona y La Corredera.

En la propuesta de la calle La Plata, diseñada de cara a la temporada del 2017, Hostecor plantea incluso fijar los límites de cada establecimiento en el suelo y la colocación de vallas móviles para evitar que el público pueda salirse de estos límites, con una altura no superior a las mesas.

La última mesa de veladores, que fue el 19 de octubre, decidió controlar también la ocupación de la vía pública por otros negocios distintos a la hostelería, como fruterías, bazares o tiendas y su extensión a otras zonas como La Victoria/Puerta de Almodóvar, Capitulares/Diario de Córdoba, San Hipólito/plaza del Escudo, la Ribera, avenida del Aeropuerto, y Antonio Maura.