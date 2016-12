Urbanismo concederá licencia a Cosmos para quemar biomasa

La Gerencia Municipal de Urbanismo concederá el martes próximo licencia de obra a Cosmos para valorizar biomasa. Con ese permiso, según fuentes municipales, la multinacional podrá acometer las obras necesarias para poder quemar biomasa en su fábrica de Córdoba y solo necesitaría una declaración responsable (la antigua licencia de actividad) para poder llevarlo a cabo. Hay que recordar que la obtención de esta licencia la ganó la multinacional en los tribunales, cuando el juzgado número 3 de lo contencioso-administrativo obligó al Ayuntamiento a dar este permiso.

Sin embargo, esta concesión es independiente del procedimiento que quiere iniciar el gobierno municipal para modificar los usos industriales del PGOU e impedir que puedan incinerarse residuos no peligrosos en el casco urbano de Córdoba. De hecho ayer, el consejo rector aprobó de nuevo la innovación, con los votos a favor de IU, PSOE y Ganemos y los votos en contra de PP y Ciudadanos, después de que se hayan añadido a este expediente dos nuevos informes del departamento de Planeamiento, tal y como solicitó el primer teniente de alcalde, Pedro García, en el último Pleno, lo que provocó la retirada del punto de Cosmos del orden del día. El informe que también se ha solicitado, pero aún no está redactado, es el del secretario municipal, Valeriano Lavela, que es preceptivo pero no vinculante, y que, como adelantó ayer este periódico, irá en la misma línea que el anterior, es decir, que advertirá de que el gobierno local puede incurrir en un delito de desviación de poder si deniega la licencia a Cosmos.

Aunque García afirmó ayer que «queda poco margen de maniobra» y que «todos los flecos» de este complejo procedimiento están cerrados, en la votación de ayer el PSOE, su socio de gobierno, dio un sí «con condiciones» para la aprobación provisional. Los socialistas piden que «se refleje la nueva implantación, una moratoria para aquellas empresas que estén utilizando este tipo de combustible y una ordenanza medioambiental que regule el uso de estos residuos».

El PP explicó ayer que votaron en contra por «coherencia» y calificaron de «atajo» y «huída hacia adelante» la intención del gobierno local de innovar el PGOU. «No es legal modificar el planeamiento con la intencionalidad de impedir a una determinada entidad la obtención de licencias de actividad cuando cumple con todos los parámetros legales, y cuenta con la autorización de la Junta», dijo ayer el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, que criticó, además, «la calculada ambigüedad del PSOE» en este asunto.