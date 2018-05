Unidos Podemos reclama un plan de choque para el empleo de 20 millones

Unidos Podemos ha presentado una presupuesto alternativo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que incluye 8 enmiendas con un valor de 41 millones de euros centradas en Córdoba y para que esta provincia "salga de la postración" en la que está y deje de ser "la última de la fila", ha dicho esta mañana el diputado de Unidos Podemos Manuel Monereo. Estas propuestas para Córdoba incluyen un plan de choque para el empleo de 20 millones de euros; un conjunto de medidas para visibilizar la apuesta de Unidos Podemos "por un nuevo modelo productivo que haga del tren el elemento clave de vertebración", y otras tantas enmiendas más relacionadas con el Guadalquivir y su cuenca. Asimismo, el texto incluye el desdoblamiento de la Granada-Córdoba-Badajoz y una nueva salida para la A4.

Manuel Monereo, que ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa junto al coordinador de IU en Córdoba, Pedro García, para explicar estas enmiendas, ha indicado que la propuesta de esta formación pasa por reivindicar "que otra política es posible", y parte de la premisa de que Andalucía está infravalorada en los PGE (el presupuesto alternativo de esta formación incluye enmiendas para la región por 4.100 millones de euros). Para Monereo el problema es aún mayor en Córdoba que deberá enfrentarse a un doble reto este año: por un lado será la provincia que menos crezca de Andalucía, lo que llevará aparejado un crecimiento de las desigualdades y del desempleo, y por otro, va a ser la provincia que menos reciba "tanto por parte de la Junta de Andalucía como por parte del Estado", por lo que "no consigue revertir su situación". Pedro García, por su parte, ha añadido que estos presupuestos no solucionan "absolutamente nada", no incluyen "las inversiones que veniamos reclamando", y confirman que "tanto al PP como a Susana Díaz le importa muy poco la ciudad y la provincia de Córdoba". Por todo, García ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para revertir esta situación.