Unidos Podemos acusa a PP y PSOE de practicar "la pinza de la desigualdad" en Córdoba

El diputado de Unidos Podemos por Córdoba, Manuel Monero, considera que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) reflejan "la pinza de la desigualdad" porque "consolidan una etapa de recortes muy duros" (las cuentas para este año tienen 5 mil millones de euros menos que las de 2016), que va a estar acompañada de "un crecimiento de las desigualdades sociales y territoriales". En ese contexto sitúa el diputado de Unidos Podemos "la pinza de la desigualdad", porque tanto los presupuestos del Estado como los presupuestos de la Junta de Andalucía "perjudican gravemente a Córdoba". En este sentido, Monereo ha advertido que empieza a verse en Córdoba "un deterioro de las infraestructuras públicas".

El diputado de Unidos Podemos por Córdoba, que ha ofrecido hoy una rueda de prensa junto al coordinador provincial de IU, Pedro García, también se ha referido al llamado "efecto Mateo", en referencia a la parábola bíblica, de los presupuestos porque "a los que tienen más, más se le dará y a los que tienen menos, más se le quitará".

El coordinador provincial de Izquierda Unida, Pedro García, por su parte, ha avanzado que en Unidos Podemos no van a estar "ni callados ni quietos" ante estas cuentas y ha anunciado que van a intentar que "hasta el último cordobés sepa el daño que el PP y Mariano Rajoy le está haciendo a Córdoba, gracias a la abstención del PSOE de Susana Díaz". Además, ha lamentado que Córdoba sea la provincia con menos inversión por número de habitantes y ha afirmado que esas cifras "seguirán generando desempleo y una mayor fractura social". García ha insistido, además, en que los presupuestos no dan respuesta "a ninguna de las grandes demandas" de la provincia y ha concretado algunas de ellas como la CH2 o la salida de la A4. El coordinador de IU no solo ha criticado al PP sino al PSOE, ya que "gracias a su abstención provoca que esto esté pasando en España".

En clave electoral

Manuel Monereo ha afirmado que la comparecencia de hoy junto a Pedro García puede interpretarse "en clave electoral", en el sentido de que la unidad lograda en las pasadas elecciones generales "va a durar y se va a reforzar". En opinión del diputado "no hay alternativa a la unidad" y ha anunciado que ambas formaciones, Podemos e Izquierda Unida, van a hacer "un gran esfuerzo" para que en los próximos comicios puedan concurrir en listas unitarias "para ser capaces de derrotar a Susana Díaz".