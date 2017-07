UGT afirma que el cambio del PGOU sobre Cosmos deja sin ordenación al 60% de la industria cordobesa

UGT tiene claro que la innovación de PGOU que tramita Urbanismo para que no se quemen residuos en el núcleo urbano y que la valorización se lleve a cabo en la campiña afecta de lleno a Cosmos, a pesar de que en el expediente no se nombre a la cementera. Pero no solo eso. El secretario provincial de UGT, Vicente Palomares, asegura que "la modificación deja fuera de ordenación al 60% de la industria cordobesa", ya que hay muchas empresas que utilizan cualquier tipo de residuo para su proceso de producción. De esa forma, añade, "se pone en jaque el 60% de los 30.000 puestos de trabajos industriales, es decir, alrededor de 20.000 empleos". Y eso es precisamente lo que ha transmitido a la alcaldesa, Isabel Amborsio, a Urbanismo y a los grupos municipales a través del escrito registrado esta mañana en el Ayuntamiento.

En ese escrito, UGT reclama la retirada de la innovación de PGOU que se tramita y que está en la fase de aprobación provisional, ya que "prohíbe al conjunto de la industria de nuestra ciudad el uso de cualquier tipo de residuo, sea cual sea su origen, tipología y peligrosidad, como combustible alternativo", según consta en el documento. En caso de que esa modificación de PGOU "anti-Cosmos" siga adelante, asegura que responderá de la manera más contundente. Palomares afirma que si no se paraliza la innovación, "no vamos a movilizar solo a Cosmos, sino a toda la ciudad".

Palomares asegura que esa innovación afecta, por ejemplo, a almazaras y panaderías, por lo que la "actuación anti-Cosmos" es una "obcecación que se lleva por delante la industria cordobesa".

Por otro lado, critica que la innovación indica que las industrias de cuarta categoría, las que quemen residuos como combustible alternativo, deben irse a la campiña, pero sin especificar dónde y sin haber un espacio adaptado para ello.