La UCO da el primer paso para ampliar el capital en el parque Rabanales 21

La Universidad de Córdoba (UCO) dio ayer el primer paso oficial para participar en la ampliación de capital del parque científico y tecnológico Rabanales 21. La Comisión de Asuntos Económicos de la UCO se reunió ayer y dio el visto bueno a la aportación de 742.200 euros, que es la cantidad que le corresponde por su porcentaje de participación en el parque, el 24,74%. De esa forma, y según fuentes de la UCO, la comisión decidió proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de la participación en la ampliación de capital que necesita Rabanales 21 para subsistir. Este es el primer paso para alcanzar esa meta pero no el único, ya que la ampliación, además de ser aprobada por el Consejo de Gobierno de la UCO, que se reunirá el viernes, deberá recibir el visto bueno del Consejo Social.

Las mismas fuentes señalan que la ampliación de capital está condicionada a la participación del resto de los socios del parque. Tal y como adelantó este periódico, el requisito es que haya garantías de que se cubre el 80% del capital, cifra que se alcanza con la participación de Caixabank, que posee un 35,49% de acciones en el parque y debe poner un millón de euros en una ampliación fijada en 3 millones; de la Junta, que tiene el 20% y ha de aportar 600.000 euros; y de la UCO, que posee el 24,74% y pone los 742.200 euros. El resto de socios son Cajasur, que tiene el 10%; Prasa, que posee un 4,51%; el Ayuntamiento, que cuenta con un 4,38%; y la Corporación Industrial Córdoba Este (dependiente de la Diputación), con el 0,88%. Según la información difundida la semana pasada por el consejero de Empleo, Javier Carnero, en el Parlamento, el Ayuntamiento tiene intención de aportar los 131.400 euros que le corresponden pero necesita un tiempo para tramitar el expediente. Además, Prasa no participará por su situación concursal, mientras que Cajasur tampoco piensa hacerlo. Por esta circunstancia, quedan sin cubrir 435.300 euros para llegar a los 3 millones.

En este proceso, sigue pendiente la aprobación oficial por parte de la Agencia Idea (dependiente de la Junta) de los 600.000 euros que le corresponden, así como la llegada del millón de euros prometido por Caixabank.

Si no hay sorpresas, la llegada del dinero de la UCO dará un respiro a Rabanales 21, que necesita de inmediato 250.000 euros para levantar el embargo del edificio Orión y de un solar. Además, el parque no se libra del riesgo de nuevos embargos. El consejero anunció la semana pasada que el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Mineco) no ha autorizado el aplazamiento de las cuotas de los préstamos del 2014, 2015 y 2016, por lo que en estos días pasarán a la vía de apremio 1,4 millones a los que se sumarán los recargos, alcanzando los 1,6 millones. Rabanales 21 necesita de aquí a final de año 2.550.000 euros.

A pesar de que Rabanales 21 no ha entrado en concurso de acreedores, su situación sigue siendo tan delicada, o más, que cuando estuvo en preconcurso. A pesar de tener aprobada la ampliación de capital y un plan de viabilidad, la sociedad necesita de inmediato una inyección económica para alejar la sombra de los embargos, que no termina de llegar a pesar de los compromisos.